WHO: Nieletni w zamożnych krajach mają lepiej. Tylko pozornie

Najgorzej mają rówieśnicy w Republice Środkowoafrykańskiej, w Czadzie i Somalii - wynika z opublikowanego w czasopiśmie fachowym "The Lancet" wspólnego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci Unicef.

W rankingu obejmującym 180 państw Niemcy zajmują 14., Szwajcaria 15., a Austria 19. miejsce. Ranking bierze pod uwagę trzy czynniki: zdrowie, odżywianie i edukcja. Ja podkreślił jednocześnie jeden z autorów raportu ekspert ds. zdrowia Anthony Costello, nie ma takiego kraju na świecie, który nie zaniedbałby w przypadku nieletnich co najmniej jednego z tych obszarów.

„Nasz świat płonie”

Raport przygotowała komisja ponad 40 ekspertów z całego świata. Według jej szacunków w najuboższych krajach 250 mln dzieci z powodu niedożywienia tak dalece cofa się w rozwoju, że nie są w stanie w całym swoim życiu wykorzystać własnego potencjału. Bogate kraje zachodnie wzmożoną emisją CO2 narażają przyszłość dzieci na całym świecie. „Zgadzamy się we wszystkim z Gretą Thunberg. Nasz świat płonie”- powiedział Anthony Costello. Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój i emisję CO2 Norwegia zajmuje 156., Niederlandy 160. i Niemcy 161. miejsce. Z powodu niskiej emisyjności to Burundi, Czad i Somalia plasują się na pierwszych miejscach. Ale w przypadku dobra własnych dzieci pod kątem zdrowia, wyżywienia i edukacji ich ocena wypada bardzo mizernie.

Jak piszą autorzy, spośród krajów, w których dzieciom powodzi się w miarę dobrze (około 70) tylko dziewięć z nich osiągnie swoje cele redukcji na głowę CO2 do 2030 roku. Zaliczają się do nich kraje nieprzemysłowe: Sri Lanka, Mołdawia i Armenia.

Zgubna reklama

Wszystkie badane kraje poddają młodych ludzi na wpływy reklamy szkodliwych dla zdrowia produktów: alkoholu, tytoniu, słodkich napojów i fast-foodów. Młodzież w Los Angeles ogląda reklamę alkoholu przeciętnie cztery razy dziennie. W Chinach 86 procent pięcio- i sześciolatków jest w stanie odróżnić przynajmniej jedną markę papierosów. Reklama słodkich napojów i fast-foodów jest współodpowiedzialna za alarmujący problem rozsprzestrzeniania się otyłości.

W 1975 r. z powodu otyłości na świecie cierpiało 11 mln nieletnich, a w 2016 r. już 124 mln. Jak sygnalizuje Anthony Costello, skierowana do nieletnich reklama w sieci jest nieuregulowana. Nie działa ustalana z przemysłem autoregulacja. Szefowa Unicef Henrietta Fore domaga się, „by pomyślność nieletnich stała się priorytetem dla każdego rządu i powinna stać ponad wszystko inne”. Fore proponuje, by począwszy od poziomu gmin po wysoką politykę włącznie utworzyć komitety młodzieżowe oraz aplikacje, które pozwolą młodym ludziom na komunikację między sobą o tym, czym żyją oraz czego by chcieli. Szkoły muszą dzieci lepiej kształcić, by wiedziały one, jak mogą przedstawiać swoje obawy.

Apel WHO: dzieci muszą się ruszać! Dzieci kochają ruch Małe dzieci są ciągle w ruchu: biegają, skaczą, wspinają się. To nie tylko aktywność fizyczna: dzieci wyrażają w ten sposób także swoje uczucia i przetwarzają przeżycia. Trudno jest im usiedzieć w miejscu. Z wiekiem aktywność ruchowa słabnie i dzieci są z pozoru spokojniejsze, lecz nie wychodzi im to na zdrowie. WHO szacuje, że 80 proc. 11-17-latków rusza się za mało.

Apel WHO: dzieci muszą się ruszać! Mniej ruchu, mniej zadowolenia 85 proc. dziewczynek i 78 proc. chłopców nie spełnia zalecanej przez WHO normy aktywności ruchowej przez co najmniej godzinę dziennie. Brak ruchu skutkuje gorszym samopoczuciem. W trakcie zabaw czy gier sportowych w organizmie wydzielane są euforyzujące substancje. Jeżeli pęd do aktywności fizycznej jest tłumiony, niespożyta energia rozładowuje się w agresywnym zachowaniu lub depresji.

Apel WHO: dzieci muszą się ruszać! Przykuci do ekranu Nic nie tłumi tak bardzo energii ruchowej jak ekran komputera czy smartfona. Rodzice dla chwili własnego spokoju częstokroć pozwalają dzieciom na oglądanie filmików, gry lub czaty, ale to ulica jednokierunkowa. Zbyt intensywne korzystanie z mediów mści się potem obniżeniem sprawności umysłowej, wadami postawy i przybieraniem na wadze.

Apel WHO: dzieci muszą się ruszać! Więcej mięśni, mniej bólu Uprawianie sportu buduje mięśnie. Dobrze wykształcone mięśnie to z kolei dobra postawa, co ma nie tylko walory estetyczne. Wadliwa postawa skutkuje później bólami kręgosłupa czy głowy. Ruch ważny jest także dla kości, a szczególnie dla ich gęstości. To najlepsza profilaktyka przed osteoporozą.

Apel WHO: dzieci muszą się ruszać! Tylko dla ruchliwych! Dzieci, które się dużo ruszają, mogą bez problemu pozwolić sobie potem na porcję słodyczy. Dramat zaczyna się, kiedy słodyczami, a jeszcze gorzej fast foodami, opycha się "leniwiec". Skutkuje to wzrostem wagi ciała, i jest to nie tylko problem estetyczny: otyłe dzieci cierpią potem na choroby wieńcowe, cukrzycę i wysokie ciśnienie, co może doprowadzić nawet do zawału serca czy wylewu.

Apel WHO: dzieci muszą się ruszać! Trudno zrzucić zbędne kilogramy Mało ruchu, za dużo niezdrowego jedzenia: to problem, jaki pojawił się z całą ostrością w Chinach, ale już dawno znany jest w krajach zachodnich. Na dłuższą metę koszty otyłości ponosi całe społeczeństwo: otyli ludzie wymagają częściej opieki lekarskiej, przez choroby mają absencję w pracy, muszą wcześniej iść na rentę. Aktywność fizyczną już za wczesnych lat to gwarancja zdrowia w przyszłości.



Jak wskazała wiceprzewodnicząca komisji eksperckiej była premier Nowej Zelandii Helen Clark: „wprawdzie odnotowana została w minionych 20 latach poprawa zdrowia u dzieci i młodzieży, ale rozwój się nie utrzymuje i wszystkie znaki wskazują na regres”. Jak dodała „kraje muszą się troszczyć o nieletnich nie tylko dzisiaj, lecz muszą się upewnić, że chronią świat, który przekazują swoim dzieciom” . Autorzy raportu zalecają pilnie ograniczenie emisji CO2, zaangażowanie nieletnich w decyzje polityczne oraz zaostrzenie restrykcji dotyczących reklamy.

(dpa/jar)