WHO: 2,2 mld ludzi bez dostępu do czystej wody

Zbyt wielu ludzi na świecie, zwłaszcza w najsłabiej rozwiniętych krajach, nie ma dostępu do wody pitnej, funkcjonujących toalet i innych sanitariatów, ostrzegł dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus w oświadczeniu opublikowanym w środę (28.08.2019) w Genewie.

WHO domaga się od rządów, by więcej inwestowały w zaopatrzenie w wodę pitną i infrastrukturę sanitarną. Pozbawienie ludzi dostępu do czystej wody prowadzi często do śmiertelnych infekcji, regresu w dziedzinie zdrowia publicznego i uniemożliwia stworzenie warunków sprzyjających budowaniu zamożnych, stabilnych społeczeństw.

Koncepcje są, brakuje środków

Dostęp do czystej i pitnej wody jest fundamentalnym prawem człowieka. Tymczasem według analizy ONZ przeprowadzonej w 115 krajach i terytoriach, tylko niespełna 15 proc. z nich ma wystarczające środki finansowe i personalne, by zapewnić ludności dostęp do wody pitnej i sanitariatów. W badanych 115 krajach żyje 4,5 mld ludzi.

Pozytywną wiadomością jest to, że w 94 procentach zbadanych państw i terytoriów istnieją przynajmniej koncepcje polityczne dotyczące zaopatrzenia ludności w wodę i sanitariaty. Analiza została zaprezentowana w ramach Światowego Tygodnia Wody (25-30 sierpnia), dorocznej, międzynarodowej konferencji w Sztokholmie poświęconej zagadnieniom wody.

Z ostatnich badań Narodów Zjednoczonych, pochodzących z 2017 r. wynika, że blisko 2,2 mld ludzi na świecie ma ograniczony dostęp do wody pitnej lub nie ma go wcale. Blisko 4,2 mld ludzi jest pozbawionych dostępu do funkcjonujących sanitariatów.

Narody Zjednoczone postawiły sobie za cel, by do 2030 roku wszyscy ludzie na naszym globie mieli wystarczający dostęp do czystej wody pitnej i sprawnych urządzeń sanitarnych.

