Weszło w życie nowe prawo telekomunikacyjne. Wypowiedzenie umowy przez e-maila

Prace nad nowelizacją unijnej dyrektywy ePrivacy z 2002 r. o prywatności i przetwarzaniu danych osobowych w komunikacji elektronicznej trwały dobrych kilka lat. Ostatecznie europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE) wszedł w życie w poniedziałek (21.12.2020), zastępując łącznie cztery dotychczasowe dyrektywy UE. Nowe przepisy przede wszystkim zwiększają uprawnienia abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym dają im prawo do bezproblemowego wypowiedzenia umowy z operatorem i wzmacniają ochronę konsumentów w sieci.

Prawo także dla Facebooka

UE rozszerzyła definicję usług łączności elektronicznej także na komunikatory internetowe i zobowiązała firmy do zapewnienia cyberbezpieczeństwa użytkowników nie tylko wówczas, kiedy łączą się przez telefon z innymi numerami, ale również, kiedy rozmawiają w sieci. I tak, operatorzy będą mieli obowiązek poinformowania w ciągu najpóźniej 24 godzin odpowiednich organów w krajach, w których działają, o incydentach – takich jak wyciek danych. Firmy w takim przypadku będą musiały poinformować m.in. o liczbie użytkowników, których dotyczy nadużycie, określić czas trwania sytuacji i zasięg jego skutków. Serwis będzie też musiał na swoich stronach opublikować ostrzeżenie dla internautów oraz informację o tym, jakie podjął środki ochronne.

UE rozszerzyła definicję usług łączności elektronicznej na komunikatory internetowe

Nowe prawo nakłada też na firmy m.in. zakaz śledzenia aktywności internautów za pośrednictwem plików cookies bez uprzedniego otrzymania od nich na to wyraźnej zgody. Z zakazu wyłączone będzie stosowanie „ciasteczek” np. do zapamiętywania wcześniejszych logowań użytkowników, ale już nie do gromadzenia danych o preferencjach internautów. Przepisy dotyczą wszystkich firm działających w UE, także tych z siedzibą poza Wspólnotą. Te już zresztą zareagowały. I tak w reakcji na zapowiadane zmiany Facebook tymczasowo zablokował niektóre funkcje w serwisie Messenger i Instagram, tłumacząc, że „musi się upewnić, czy są zgodne z prawem UE” i czy nie naruszają prywatności użytkowników. Zablokowana została m.in. możliwość dodawania sond w czatach grupowych czy niektóre funkcje stories na Instagranie. Firma tłumaczy, że pracuje nad ich przywróceniem, ale nie chce sprecyzować, kiedy dokładnie to nastąpi.

Wypowiedzenie przez e-maila

Kodeks wzmacnia także prawa abonentów. I tak, klienci będą mogli m.in. rozwiązać umowę z operatorem zdalnie np. przez e-maila. Jak dotąd w większości krajów UE wypowiedzenie abonamentu na usługi telekomunikacyjne nie było regulowane i zwykle wiązało się z koniecznością wypełnienia papierowej dokumentacji i nadania jej listem poleconym lub złożenia osobiście u operatora. Teraz wszystkie te procedury będzie można załatwić drogą elektroniczną, co da konsumentom możliwość szybkiej zmiany operatora, jeśli np. znajdą atrakcyjniejszą ofertę na rynku.

Nowe przepisy w UE: możliwe będzie zdalne rozwiązanie umowy z operatorem

Ponadto firmy będą miały obowiązek lepszego informowania klientów o swoich usługach. Dzisiaj większość operatorów nie mówi użytkownikom, że podpisane przez nich umowy są po wygaśnięciu automatycznie przedłużane na czas nieokreślony. Teraz, zgodnie z nowymi regulacjami, przedsiębiorcy będą musieli przekazać konsumentom z przynajmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, że ich abonament wygasa, poinformować o ewentualnych sposobach rozwiązania umowy oraz przedstawić mu najkorzystniejsze oferowane przez siebie pakiety taryfowe. Takie rozwiązanie prawne ma pomóc konsumentom w świadomym podejmowaniu decyzji i umożliwić im wybór najlepszych na rynku ofert. Nowe regulacje zakładają też wprowadzenie narzędzia, które umożliwi abonentom monitorowanie wykorzystania usług, czyli np. zużycia danych internetowych i pozwoli oszacować wysokość rachunku.

Konsument zyska też prawo do zachowania ciągłości dostępu do internetu także w przypadku zmiany operatora. W praktyce oznacza to, że nowy dostawca internetu będzie miał obowiązek aktywowania dostępu najpóźniej w jeden dzień roboczy po zakończeniu umowy z dotychczasowym operatorem. Jeśli tak się nie zdarzy, klient będzie miał prawo domagać się odszkodowania za każdy dzień zwłoki.

Internet dla każdego

Nowe przepisy mają też pobudzić konkurencyjność i inwestycje w UE, zwłaszcza w szerokopasmowy internet i sieci 5G. Działający na terytorium UE operatorzy internetowi będą zobowiązani do „zapewnienia wszystkim mieszkańcom wspólnoty dostępu do szerokopasmowego internetu po przystępnych cenach”. Z kolei państwa członkowskie muszą zapewnić firmom jasne i przewidywalne ramy prawne np. odnośnie udzielania pozwoleń na korzystanie w 5G.

– Nowe przepisy ułatwią inwestycje w bezpieczne, opłacalne i świetne jakościowo usługi telekomunikacyjne w UE – zapowiedział komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.