Wenezuela wstrzymuje program DW w kablówkach

Wenezuela usunęła z oferty operatorów kablówek hiszpańskojęzyczny kanał telewizyjny DW. Prezes Deutsche Welle (DW) Peter Limbourg apeluje o przywrócenie sygnału.

– Wzywamy rząd Wenezueli do przywrócenia dystrybucji hiszpańskojęzycznego kanału telewizyjnego DW tak szybko, jak to możliwe. Ograniczenie emisji DW jest poważnym naruszeniem wolności ludzi w Wenezueli do samodzielnego znajdywania niezależnych informacji – powiedział Limbourg.

Wideo o korupcji

Wstrzymanie hiszpańskojęzycznego kanału DW przez władze Wenezueli nastąpiło po opublikowaniu widea wyprodukowanego w nowym formacie DW „Como te afecta”.

Prawie półgodzinny film opowiada o korupcji w różnych krajach Ameryki Łacińskiej, w tym w Wenezueli, a także o powiązaniach między politykami i zorganizowaną przestępczością. Autorzy filmu opierają się na danych Transparency International i Insight Crime. W poście zapowiadającym klip napisano, że nie wiadomo, w jakim stopniu prezydent Wenezueli Nicolas Maduro jest powiązany lub świadomy tej korupcji.

Maduro nazwał DW „nazistowskim medium”, a wenezuelski minister komunikacji i informacji powiedział, że DW szerzy „nienawiść wobec Wenezueli” i zniesławia kraj. Prezes DW stanowczo odrzuca te oskarżenia. – Miliony ludzi uciekły z Wenezueli podczas rządów Maduro. W zasadzie nie ma tam wolności prasy. Na krytykę opartą na faktach reaguje się tak absurdalnymi porównaniami. Jesteśmy świadkami zniesławienia, cenzury, blokad internetu, dezinformacji na temat DW oraz jej relacji w coraz większej liczbie krajów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby dotrzeć do tych, którzy żyją w autorytarnych państwach – podkreślił Limbourg.

Oferta DW po hiszpańsku

Hiszpański jest po angielskim drugim największym językiem w DW. Oferta DW w języku hiszpańskim odnotowuje 46 milionów kontaktów tygodniowo.

Hiszpańskojęzyczne programy DW są nadal dostępne na stronie dw.com, a także w mediach społecznościowych. Transmisja na żywo jest również dostępna na kanale YouTube DW Español.

