Welt am Sonntag: W Polsce i w Niemczech powstaną centra szkoleniowe dla ukraińskich żołnierzy

Nawet 15 tysięcy ukraińskich żołnierzy zostanie przeszkolonych w najbliższych miesiącach w krajach Unii Europejskiej. W ten sposób Bruksela zamierza mocniej zaangażować się we wsparcie Kijowa w wojnie z Rosją. Jak podaje „Welt am Sonntag”, kraje członkowskie zgodziły się, nie bez kontrowersji, na rozpoczęcie w najbliższym czasie szkolenia ukraińskich żołnierzy. Na razie mandat dla tej misji będzie ważny przez dwa lata. Oficjalnie decyzja ma zostać zatwierdzona przez ministrów spraw zagranicznych krajów UE w połowie października w Luksemburgu.

Nad realizacją misji szkoleniowej pracuje od początku wojny w Ukrainie główny dyplomata UE Josep Borrell. Dotąd nie było jednak odpowiedzi na pytanie, gdzie powinny odbywać się szkolenia ukraińskich żołnierzy. „Berlin odrzucił propozycję Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) utworzenia ze względu na bliskość Ukrainy centralnego obozu szkoleniowego w Polsce. Teraz, oprócz mniejszych obozów szkoleniowych w różnych krajach UE, będą dwa sztaby operacyjne – informują wysocy rangą dyplomaci: jeden w Polsce i jeden w Niemczech” – pisze „Welt am Sonntag”.

Główne ośrodki w Polsce i Niemczech

Gazeta cytuje poufną decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa UE z piątku, zgodnie z którą „odpowiednie moduły i struktury powinny zostać szybko utworzone w związku z pilnością ukraińskich żądań” – czytamy. Jeszcze we wrześniu w wewnętrznym piśmie Kijów poprosił o szkolenie dziewięciu brygad, z których każda może liczyć do 5 tysięcy żołnierzy.

W Polsce, zgodnie z decyzją, ma powstać wielonarodowe dowództwo szkolenia na poziomie operacyjnym. Ukraińscy żołnierze mają w nim szkolić się w takich dziedzinach jak: obrona przed cyberbronią i bronią masowego rażenia, służba medyczna, a także obrona powietrzna i działania artyleryjskie. Gazeta, powołując się na źródła dyplomatyczne, opisuje, że w niemieckim ośrodku szkoleniowym Ukraińcom zostaną zaoferowane „jednostki szkolenia specjalnego na większą skalę”. Może to być nauka rozminowywania lub szkolenia taktyczne.

Obecne wsparcie niewystarczające

Jak pisze „Welt am Sonntag”, wewnętrzna koncepcja zarządzania kryzysowego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych za cel szkolenia uważa „umożliwienie Ukrainie samodzielnego prowadzenia operacji bojowych w celu obrony integralności terytorialnej i suwerenności”. „W koncepcji zarządzania kryzysowego unijni dyplomaci przyznają, że misja szkoleniowa może być postrzegana przez Moskwę jako ‘krok eskalacyjny'. Jednocześnie twierdzą, że ‘udana kontrofensywa sił ukraińskich na kilku frontach jest zachęcająca, ale nie stanowi jeszcze punktu zwrotnego.' Obecne wsparcie międzynarodowe dla Ukrainy jest niewystarczające, a potrzeby Ukrainy przekraczają jej obecne możliwości” - czytamy.

Misję szkoleniową oficjalnie nazwano „Misją militarnego wsparcia Ukrainy przez Unię Europejską” (EUMAM UA). Jak informuje „Welt am Sonntag”, oprócz tej misji, UE chce także w najbliższych miesiącach masowo zwiększyć pomoc wojskową dla Ukrainy. Obecna pula finansowa, tzw. European Peace Facility (EFF), wynosząca 5,7 mld euro, z której częściowo finansowana jest nowa misja szkoleniowa, a także dostawy broni państw członkowskich, ma zostać znacznie zwiększona. Mówi się o dziesięciu do dwunastu miliardów euro do 2027 roku. Decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Dotychczas z EFR wydano na wsparcie militarne Ukrainy 2,6 mld euro.

