Watykan. Ostatnie pożegnanie Benedykta XVI

W homilii na placu świętego Piotra Franciszek mówił w szczególności o zaufaniu Benedykta do Boga, jego oddaniu w modlitwie i miłości do Ewangelii. Wspomniał też trudne zadania, z jakimi musiał się zmierzyć „pasterz między rozdrożami i sprzecznościami”.

Papież mówił o tym, że zaufanie do Boga rodzi łagodność „zdolną do zrozumienia, do przyjęcia, do nadziei i do znoszenia wszystkiego” – nawet ponad niezrozumienie, jakie może to wywołać. Dzięki niej, jak tłumaczył, pasterz rozumie, co ma robić i dostosowuje swoje serce i decyzje do bożych czasów. W homilii papież wielokrotnie cytował czytania z nabożeństwa i odnosił się raczej pośrednio do swojego poprzednika. Dopiero pod koniec, stojąc przy drewnianej trumnie papieża-emeryta, Argentyńczyk powiedział: „Benedykt, wierny przyjacielu oblubieńca, niech twoja radość będzie pełna, gdy usłyszysz jego głos ostatecznie i na zawsze!”.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier z małżonką podczas uroczystości podrzebowych Benedykta XVI

Na placu św. Piotra zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym także liczna oficjalna delegacja z kraju pochodzenia Benedykta XVI – Niemiec

Wiele osób do Rzymu przyjechało z ojczystej Bawarii Benedykta XVI. W pogrzebie udział bierze też ochotnicza straż pożarna z miejscowości Pentling niedaleko Regensburga, gdzie mieszkał Joseph Ratzinger.

Matteo Bruni, rzecznik Watykanu, poinformował również, że w nabożeństwie uczestniczy 130 kardynałów, a zgodnie z doniesieniami włoskiej agencji informacyjnej Ansa obecnych jest również 300 biskupów.

Benedykt XVI zmarł w wieku 95 lat

W ciągu poprzednich trzech dni prawie 200 tys. osób oddało ostatni hołd byłemu papieżowi. Po mszy, w której uczestniczyło także wielu wysokich rangą przedstawicieli świata religii i polityki, zaplanowano pochówek w małym kręgu w grotach pod Bazyliką św. Piotra.

W związku z uroczystościami pogrzebowymi w rejonie placu św. Piotra wprowadzono czerwoną strefę bezpieczeństwa. Można do niej wejść jedynie przez punkty kontrolne sił porządkowych.

Benedykt XVI zmarł w wieku 95 lat w ubiegłą sobotę w Watykanie.

(KNA, DPA/ gwo)