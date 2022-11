Waszyngton: Rosja odpowiedzialna za incydent z rakietą w Polsce

Rząd USA podkreśla, że za śmiertelny atak rakietowy w Polsce odpowiedzialna jest Rosja, nawet jeśli potwierdzą się informacje, że wybuch został spowodowany przez ukraiński pocisk przeciwlotniczy. – Świat wie, że to Rosja ponosi ostateczną odpowiedzialność za ten incydent – powiedział w środę wieczorem (16.11.2022) sekretarz obrony USA Lloyd Austin podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie.

Przewodów: miejsce wybuchu pocisku

– Ukraina miała i ma wszelkie prawo do obrony – podkreśliła rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Adrienne Watson. Rosja – jak powiedziała – jest odpowiedzialna, ponieważ ostrzelała masowo cele w Ukrainie, szczególnie infrastrukturę cywilną.

Do tej pory USA nie mają żadnych informacji, które zaprzeczałyby ocenie prezydenta Polski Andrzeja Dudy, że wybuch w strefie przygranicznej z Ukrainą został spowodowany przez ukraiński pocisk przeciwlotniczy – podała rzeczniczka Rady. Wcześniej potwierdził to również m.in. sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. On także wskazał na ostateczną odpowiedzialność Rosji, która od 24 lutego br. prowadzi napastniczą wojnę w Ukrainie.

(DPA/dom)