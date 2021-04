Walka o schedę po Merkel: kandydat Laschet czy kandydat Soeder?

– Dziś zgłosiłem gotowość do kandydowania – powiedział szef CSU Markus Soeder w niedzielę (11 kwietnia) po posiedzeniu zarządu frakcji parlamentarnej chadeków. – Na stole jest teraz gotowość dwóch – dodał stojący obok Armin Laschet, szef CDU.

Obydwaj myślą o jednym: fotelu kanclerza po wyborach do Bundestagu 26 września br.

Niedzielna konferencja prasowa. Pierwszy z prawej Markus Soeder, pierwszy z lewej Armin Laschet

Choć media od tygodni spekulowały o ambicjach Soedera, jest to pierwsza taka publiczna deklaracja z jego strony. Szef bawarskiej CSU zapowiedział, że warunkiem jego kandydatury musiałoby być poparcie zorganizowane w piętnastu pozostałych landach CDU. – Jeśli nasza starsza siostra (tak chadecy nazywają większą CDU - red.) uzna, że ma inną sugestię, to będzie to dla nas jasny sygnał. Wtedy to zaakceptujemy – powiedział Soeder, który jest także premierem Bawarii.

Laschet, który niedawno wygrał wybory na szefa CDU i jest premierem Nadrenii Północnej-Wetfalii, już wcześniej sygnalizował chęć poprowadzenia chadeków w wyborach. Mimo ostatnich spadków w sondażach CDU/CSU nadal może liczyć na największe poparcie na poziomie 27 proc. To oznacza, że wyborczy lider chadeków będzie miał po wyborach dużą szansę na fotel szefa rządu.

Armin Laschet: Bez Solidarności nie byłoby jedności Niemiec

Nie było jeszcze kanclerza z CSU

Nie wiadomo, kiedy i jak obaj liderzy rozwiążą swoją rywalizację. Jak donosi agencja DPA, piłka leży teraz po stronie CDU. W poniedziałek (12 kwietnia) zbiera się prezydium i zarząd partii. Armin Laschet zapowiedział już, że na spotkaniach będzie zabiegał o poparcie swojej partii.

W niedzielę obydwaj liderzy podkreślali, że chcą zdecydować w drodze wzajemnego porozumienia. Mieli rozmawiać o tym już w sobotę (10 kwietnia), ale póki co nie doszli do wspólnej decyzji. Obydwaj określili swoją rozmowę jako „przyjacielską”. – Nie jesteśmy Helmutem Kohlem i Franz-Josefem Straussem – zapewniał Soeder, nawiązując do byłych przywódców obydwu partii, którzy długo nie mogli uzgodnić, który z nich będzie kandydatem na kanclerza.

W historii Republiki Federalnej dotąd tylko dwa razy CDU zgodziła się na kandydaturę szefa mniejszej partii. W 1980 roku był to Franz-Josef Strauss, a w 2002 roku Edmund Stoiber. Pomimo zaskakująco dobrych wyników Strauss przegrał z Helmutem Schmidtem, a Stoiber z Gerhardem Schroederem (obydwaj prowadzili wtedy SPD).

Kto jest bliżej Angeli Merkel? Obecna kanclerz nie poparła wyraźnie żadnego z kandydatów

Soeder popularniejszy w sondażach

Soeder podkreślał w niedzielę, że chadecy muszą podjąć decyzję, która będzie popularna w społeczeństwie i w całej partii. W ten sposób nawiązywał do korzystnych dla siebie wyników w sondażach, według których cieszy się większą popularnością wśród wyborców CDU/CSU oraz innych partii.

Co może okazać się jeszcze ważniejsze, według niedawnych badań opinii Soeder jest wyraźnie popularniejszy od liderów Partii Zielonych, a Laschet z nimi przegrywa. A Zieloni mają teraz w sondażach 22 proc. i depczą chadekom po piętach.

Armin Laschet o wyjątkowości Polski: „Religijność szła w parze z narodową niepodległością"

W kwestii lockdownu Merkel bliżej Lascheta

Z drugiej strony Laschet cieszy się zdaniem agencji Reutera większym poparciem w kierownictwie CDU i wśród chadeckich premierów krajów związkowych. Wielu patrzy teraz na Angelę Merkel, która nie poparła wyraźnie żadnego z kandydatów. Według źródeł agencji podczas niedzielnej narady miała stanąć po stronie Lascheta i poprzeć jego pomysł na twardy lockdown. Miała natomiast skrytykować Soedera za to, że Bawaria mocniej niż Nadrenia odchodzi od wspólnych ustaleń w sprawie obostrzeń pandemicznych.

Do tej pory tylko socjaldemokraci z SPD ogłosili, że ich kandydatem na kanclerza będzie obecny minister finansów Olaf Scholz. Druga w sondażach Partia Zielonych zapowiedziała ogłoszenie decyzji między Robertem Habeckiem i Anneleną Baerbock za tydzień, w poniedziałek 19 kwietnia.

