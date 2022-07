Wakacyjny zastój na bułgarskiej riwierze

"Kartę napojów, proszę!" - "No tak, sorry, jeszcze jest w drukarni...".

Jeszcze? 15 lipca? Ten dialog w jednym z bułgarskich barów na plaży w skrócie opowiada całą historię. Historię kiepskich usług, zawiedzionych oczekiwań i spadającej liczby turystów na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego. Tam, gdzie rok temu na długich piaszczystych plażach kłębił się barwny tłum, gdzie leżak stał za leżakiem, a parasol za parasolem, w tym roku panuje niezwyczajny spokój.

W czerwcu, jak informują w bułgarskich mediach hotelarze i biura podróży, w skądinąd dobrze odwiedzanych nadmorskich kurortach nie działo się prawie nic. Również w lipcu turystów zagranicznych jest znacznie mniej niż zwykle.

Są ku temu powody. Po pierwsze, w pobliżu szaleje wojna. Słynna ukraińska Wyspa Wężowa znajduje się zaledwie 300 kilometrów od bułgarskiej plaży. Po drugie, w całej Europie liczby zakażeń koronawirusem biją rekordy. Po trzecie, na lotniskach panuje absolutny chaos. Na dodatek inflacja częściowo zjadła pieniądze przeznaczone na wakacje.

Już nie tak tanio

W każdym razie czarnomorskie wakacje w Bułgarii nie są już tak tanie, jak mogłoby się wydawać. Oferty all inclusive w Turcji i Hiszpanii są często tańsze niż w Bułgarii. Na pytanie zadane w losowo wybranym trzygwiazdkowym hotelu przy plaży w Burgas pada odpowiedź: Tydzień all inclusive kosztuje tutaj około tysiąca euro na osobę.

Puste restauracje na czarnomorskim wybrzeżu Bułgarii czekają na turystów

Na plaży koktajl owocowy kosztuje o jedną piątą więcej niż przed rokiem. Za lekki posiłek dla dwóch osób z sałatką i butelką różowego wina trzeba wyłożyć 60 euro. Kawa kosztuje dwa i pół euro. – Żywność stała się droższa, musimy to jakoś wyrównać – wyjaśnia kelner z zatroskaną miną. Podobnie jest z dzierżawcami plaż, którzy "rekompensują" sobie straty wyższymi cenami za parasole i leżaki. W niektórych miejscach komplet kosztuje nawet 20 euro dziennie. W tej sytuacjinawet miejscowi turyści z Sofii wolą jechać do Grecji, gdzie ceny są porównywalne, ale obsługa lepsza.

Rosjanie i Niemcy na bułgarskim wybrzeżu

Najważniejsi dla Bułgarii turyści, Rosjanie i Niemcy, lecą tego lata raczej do Turcji, twierdzą przedstawiciele biur podróży. – Zwykle było tu 450-500 tysięcy rosyjskich turystów, ale w tym roku zupełnie ich zabrakło – mówi nam Marija Tabakowa, pełnomocniczka do spraw turystyki w czarnomorskiej metropolii Burgas. – Rezerwacje last minute z Niemiec były w maju i czerwcu bardzo kiepskie – wyjaśnia Wencisław Tanczew, który zajmuje się Bułgarią w biurze podróży Alltours. – Urlopowicze z tego segmentu wyjechali do Anatolii i Hiszpanii, bo tam ceny i rabaty są lepsze. A rodziny z dziećmi unikają Bułgarii z powodu wojny – dodaje. – O ile w 2021 roku na wakacjach w Bułgarii przebywało ponad 600 tysięcy niemieckich turystów, to w tym roku spodziewanych jest o 40-50 procent mniej – mówi Tanczew

Wcześniej plaże na bułgarskiej riwierze były chętnie odwiedzane

.

Dla Rosjan, którzy posiadają w Bułgarii około 400 tysięcy (wakacyjnych) nieruchomości, podróżowanie stało się skomplikowane z powodu sankcji. I choć Bułgarzy są w zasadzie przyjaźnie nastawieni do Rosji, a język i pismo są bardzo podobne, to jednak z powodu wojny na rosyjskich turystów patrzą tu i ówdzie krzywo.

Atuty Bułgarii

Lepiej niż w wypadku turystyki plażowej powodzi się sektorowi turystyki medycznej, stomatologicznej oraz rehabilitacyjnej i kuracyjnej, który jest popularny zarówno wśród Rosjan, jak i Niemców. Od 2020 roku niemieckie kasy chorych uznają usługi świadczone w bułgarskich uzdrowiskach i terapie poza szpitalami. Z reguły pokrywają koszty niezbędnych zabiegów i pobytów w sanatoriach, czasem nawet koszty podróży.

Leczenie stomatologiczne, implantaty, operacje oczu i usługi okulistyczne, chirurgia kosmetyczna, kąpiele błotne, masaże i nowoczesne leczenie prądem – oferty na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego są różnorodne. Ale i tu brakuje kadry, jak wszędzie. I także tutaj obsługa nie jest zbyt życzliwa, jak to ukazuje ta rozmowa telefoniczna z całodobową kliniką:

Pacjenci czekający na leczenie w klinice stomatologicznej w Warnie

– Czy oferują państwo ten zabieg?

– Nie mam pojęcia, tu jest tylko umawianie terminów.

– A czy mógłby pan łaskawie rzucić okiem?

– Nie mogę, to jest w innym budynku.

Z brakiem chęci spełnienia życzeń klientów można spotkać również na plaży, co pokazuje poniższa scenka: Obok lodówki z lodami siedzą dwaj wyraźnie znudzeni mężczyźni, których ciała pokryte są mnóstwem tatuaży i złota. Jest czwarta po południu…

– Czy możemy dostać lody?

– Nie, mamy zamknięte.

Kiepska obsługa i rosnące ceny odstraszają wielu turystów z kraju i zza granicy. Do tego dochodzą skutki pobliskiej wojny, które są odczuwalne także tutaj. Na przykład w czerwcu morze wyrzuciło na bułgarskie plaże tysiące martwych delfinów.

Martwy delfin na plaży w Albenie, Bułgaria, początek lipca 2022 roku

– Zginęły co najmniej trzy tysiące zwierząt – mówi kierujący badaniami Iwan Rusiew. – Używanie technologii sonarowej i eksplozje zniszczyły wrażliwy system nawigacyjny zwierząt – wyjaśnił. Inne mogły też stać się bezpośrednimi ofiarami działań zbrojnych.

Wniosek jest taki, że mimo pięknej przyrody bułgarskie wakacje nad Morzem Czarnym pozostają niejednoznacznym przeżyciem.

