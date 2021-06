Wakacje w Europie: Co jest możliwe?

Dziś (10.06.2021) Niemcy wprowadzają cyfrowy paszport szczepień. Aplikacja o nazwie „CovPass" będzie dostępna w sklepach z aplikacjami, jak zapewnił rzecznik prasowy Federalnego Ministerstwa Zdrowia. Cyfrowy paszport może być również zawarty w oficjalnej aplikacji ostrzegawczej rządu federalnego. Ma być dowolnym uzupełnieniem, nadal uznawana będzie żółta książeczka szczepień.

W przyszłości także przychodnie, apteki i centra szczepień będą mogły wystawiać cyfrowe zaświadczenia. Odpowiednia aplikacja nie jest wyposażona – w przeciwieństwie do aplikacji ostrzegawczej, której używa w Niemczech około 25 milionów osób – w funkcję śledzenia ciągu kontaktów.

„Cyfrowe świadectwo szczepienia UE" natomiast wejdzie w życie 1 lipca. Ma ułatwić podróżowanie, ale na razie są to tylko zalecenia, a na kontynencie nadal obowiązuje cała paleta ograniczeń.

Niemcy

Osoby wjeżdżające do Niemiec z obszaru oznaczonego jako „obszar ryzyka" zazwyczaj muszą poddać się kwarantannie. Natomiast można uniknąć okresu kwarantanny lub zakończyć go wcześniej, jeśli przy wjeździe zostanie przedstawiony dowód szczepienia. Akceptowane są wszystkie szczepionki zatwierdzone w UE. Pasażerowie, którzy przebywali w kraju, który Niemcy zaliczają do „obszarów wysokiego ryzyka" - jak Wielka Brytania, Botswana, Nepal czy Mozambik - nie mogą zostać wcześniej zwolnieni z kwarantanny, nawet jeśli zostali zaszczepieni.

Część krajów UE, w tym Dania, Słowenia, Łotwa, Estonia, Austria czy Litwa, stosuje podobne podejście jak Niemcy. Niektóre kraje UE zawarły dwustronne umowy o wzajemnym uznawaniu zaświadczeń o szczepieniach. Natomiast na przykład Węgry w ogóle zniosły ograniczenia wjazdu dla zaszczepionych podróżnych z takich krajów jak Turcja, Słowenia i Serbia.

Większość wjazdów do Niemiec spoza UE nadal wymaga podania ważnego powodu. Niemcy zaczęły jednak akceptować zaświadczenia COVID-19 w niektórych przypadkach, w których dozwolone jest podróżowanie. Podczas gdy pasażerowie przylatujący samolotem są zazwyczaj zobowiązani do poddania się badaniu przed odlotem, ci, którzy mogą przedstawić dowód szczepienia, są zwolnieni z badania.

W Niemczech coraz więcej miejsc otwiera się na turystów

Francja

Francja, najpopularniejsza destynacja turystyczna na świecie, od 9 czerwca otwiera swoje granice dla wielu w pełni zaszczepionych turystów z całego świata. Zgodnie z nowymi przepisami zaszczepione osoby z UE i krajów znajdujących się na tzw. „zielonej liście" nie będą już musiały być badane na obecność COVID-19 przy wjeździe. Do krajów tych należą Korea Południowa, Japonia i Izrael.

Osoby z tych krajów, które nie są w pełni zaszczepione, mogą wjechać do Francji po przedstawieniu negatywnego wyniku testu. Osoby zaszczepione z krajów z „pomarańczowej listy" nie potrzebują już ważnego powodu do wjazdu. Do krajów „pomarańczowych" należą Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz większość krajów afrykańskich i azjatyckich. Osoby wjeżdżające z tych krajów nie muszą już przechodzić kwarantanny, ale muszą wykazać się negatywnym wynikiem testu.

Za „w pełni zaszczepione" uważa się osoby po upływie dwóch tygodni od otrzymania drugiej dawki szczepionki od firm BioNTech, Moderna lub AstraZeneca oraz po upływie czterech tygodni od otrzymania pojedynczej dawki szczepionki od firmy Johnson & Johnson.

Niespotykane wcześniej pustki w Luwrze

Hiszpania

Hiszpania otworzyła swoje granice dla zaszczepionych podróżnych z wielu krajów świata 7 czerwca. Osoby przybywające z „obszarów ryzyka" - do których należy wiele państw członkowskich UE i większość krajów świata - mogą uniknąć kwarantanny przy wjeździe w następujący sposób: Albo zostały w pełni zaszczepione szczepionką zatwierdzoną przez EMA co najmniej 14 dni wcześniej, albo mogą udowodnić, że przeszły COVID-19, albo ich test jest negatywny.

Hiszpania wzbudziła kontrowersje w UE, ponieważ pozwala turystom z Wielkiej Brytanii na wjazd do kraju bez względu na ich status szczepień, a jednocześnie wymaga od prawie wszystkich obywateli UE okazania dowodu szczepienia lub negatywnego testu. Istnieją specjalne ograniczenia dotyczące wjazdu z Indii.

Kreta czeka na turystów

Grecja

Grecja otworzyła swoje granice dla turystów z około 50 krajów. Należą do nich wszystkie kraje UE, USA, Kanada, Rosja i Chiny. Podróżujący do Grecji turyści muszą posiadać świadectwo szczepienia, negatywny wynik testu PCR lub dowód, że wyleczyli się z COVID. W Grecji akceptowane są następujące szczepionki: BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Sinovac, Sputnik V, Casino Biologics i Sinopharm.

Greckie władze uznają osoby za w pełni zaszczepione 14 dni po otrzymaniu ostatniej dawki szczepionki. Na lotniskach losowo będą przeprowadzane szybkie testy. Każdy musi wypełnić formularz co najmniej 24 godziny przed wjazdem do kraju, wskazując miejsce, w którym będzie przebywał w czasie wakacji.

Cypr

25 maja Cypr ogłosił, że otworzy swoje granice dla turystów z kilkudziesięciu krajów. Należą do nich wszystkie kraje UE i EOG, Kanada, Egipt, Serbia, Wielka Brytania i USA. Cypr kategoryzuje inne kraje według systemu sygnalizacji świetlnej: turyści z krajów „żółtych" lub „czerwonych" muszą poddać się badaniom.

Osoby w pełni zaszczepione, posiadające ważne świadectwo, są zwolnione z tego obowiązku, niezależnie od koloru przyznanego krajowi pochodzenia. Cypr akceptuje wszystkie szczepionki licencjonowane w UE, a także Sputnik V i Sinopharm.

W przeciwieństwie do wielu innych krajów, na Cyprze uznaje się, że jest się w pełni zaszczepionym już od daty ostatniego szczepienia. Jedynym wyjątkiem jest szczepionka Janssena - osoby zaszczepione tą szczepionką muszą odczekać 14 dni, zanim zostaną uznane za w pełni zaszczepione.

Obejrzyj wideo 03:29 Udostępnij Jak podróżować za darmo po Europie? Wyślij Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Permalink https://p.dw.com/p/3N0c5 Jak podróżować za darmo po Europie?

Chorwacja

Pasażerowie z krajów UE oznaczonych na mapie COVID-19 Europejskiego Centrum Kontroli Chorób (ECDC) jako pomarańczowe, czerwone lub ciemnoczerwone mogą wjechać do Chorwacji tylko wtedy, gdy zostali zaszczepieni szczepionką zatwierdzoną w UE lub szczepionką „Gamelaya" (Sputnik V). Ale uwaga: w zależności od użytej szczepionki istnieją różne kryteria, od kiedy po ostatnim szczepieniu można uznać, że jest się w pełni zaszczepionym.

Chorwacja akceptuje również dowód przebycia choroby COVID-19 lub niedawny negatywny wynik testu, nie ma też ograniczeń dla podróżnych z krajów, dla których UE zaleciła zniesienie wszelkich ograniczeń w podróżowaniu. Dla większości turystów z krajów spoza UE zasady są w sumie takie same, z tym wyjątkiem, że muszą oni również okazać potwierdzenie rezerwacji z miejsca, w którym spędzają wakacje.

Natomiast podróżni z RPA, Brazylii lub Indii muszą przejść kwarantannę niezależnie od statusu szczepień.

Portugalia i Madera

Nie ma żadnych wymogów dotyczących kwarantanny czy badań dla turystów udających się na autonomiczną portugalską wyspę Maderę. Jak podają władze, „akceptowane są wszystkie oficjalne karty szczepień". Powinny być wydane w języku angielskim przez władze krajowe osoby wjeżdżającej na wyspę. Dowód przebycia COVID również zwalnia odwiedzających z obowiązku badania. Wszyscy inni muszą się przebadać, a Madera oferuje test PCR za darmo każdemu odwiedzającemu.

W Portugalii kontynentalnej obowiązują inne zasady. Tutaj każdy, kto wjeżdża do kraju - zaszczepiony lub nie - musi mieć negatywny wynik testu COVID.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>