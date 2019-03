Ważą się losy Orbana w EPL. Dziś decyzja

Partia premiera Węgier Viktora Orbana – Fidesz – jest coraz bliżej opuszczenia szeregów Europejskiej Partii Ludowej – podawała jeszcze w poniedziałek po południu (18.03.2019) niemiecka agencja prasowa DPA. Informatorzy agencji twierdzili, że coraz więcej wskazuje na właśnie taką decyzję zarządu EPL. – Odnoszę wrażenie, że wszystko zmierza w tym kierunku – mówił anonimowy przedstawiciel chadeków w rozmowie z DPA.

Tego samego dnia pojawiły się jednak informacje, że Viktor Orban zaczyna się uginać i jest gotów przystać na warunki stawiane przez EPL. Przewodniczący zaprzyjaźnionej z Fideszem niemieckiej partii CSU Markus Soeder powiedział, że pojawiły się „dobre sygnały” w sprawie zagrożonego zamknięciem Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Orban od dawna zwalcza tę uczelnie ufundowaną przez amerykańskiego miliardera Georga Sorosa.

Inicjatywa Webera

Z informacji przekazanych przez Soedera wynika, że Viktor Orban odniósł się pisemnie do propozycji władz Bawarii, które gotowe są finansować kadrę naukową Uniwersytetu. – Jego odpowiedź zmierza w dobrym kierunku, widać, że inicjatywa Manfreda Webera działa – powiedział Soeder cytowany przez DPA. To właśnie Manfred Weber (CSU) czyli szef Europejskiej Partii Ludowej i główny kandydat chadeków w wyborach do Parlamentu Europejskiego zaproponował przejęcie finansowania uczelni. – Ważnym krokiem było też to, że Orban przeprosił EPL i zakończył antybrukselską kampanię – dodał Soeder.

George Soros i Jean-Claude Juncker w kampanii plakatowej na Węgrzech

EPL zagłosuje

Czy to wystarczy, okaże się dziś (20.03.2019) późnym popołudniem. Właśnie wtedy zarząd Europejskiej Partii Ludowej zbierze się na posiedzeniu w Brukseli. Krytycy zarzucają Orbanowi, że od lat narusza zasady praworządności na Węgrzech, tłumi medialną krytykę i stosuje represje wobec opozycji. Czarę goryczy przelała jednak niedawna kampania plakatowa na Węgrzech, której głównymi anty-bohaterami byli Soros i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. 13 europejskich partii wschodzących w skład Europejskiej Partii Ludowej zażądało dlatego wykluczenie Fideszu ze swoich szeregów.

Europejska Partia Ludowa skupia europejskie ugrupowania o profilu konserwatywno-liberalnym, partie chadeckie i ludowe. Należą do nich m.in. niemieckie CDU/CSU, hiszpańska Partido Popular, polska Platforma Obywatelska czy właśnie węgierski Fidesz. EPL tworzy największą frakcję w Parlamencie Europejskim.