W Turyngii bez maseczek i dystansu. Nowe plany rządu

Na początku czerwca rząd Turyngii chce znieść ogólne ograniczenia związane z pandemią COVID-19, takie jak noszenie maseczki podczas robienia zakupów i w środkach komunikacji publicznej czy zachowywanie dystansu do innych osób. „Od 6 czerwca chcemy anulować powszechny ‚lockdown' i zastąpić go pakietem środków skoncentrowanych na lokalnych zezwoleniach” – powiedział premier Turyngii Bodo Ramelow w rozmowie z dziennikiem „Thueringer Allgemeine”. Szczegóły będą omawiane na posiedzeniu rządu we wtorek 26 maja – poinformowała rzeczniczka rządu w Erfurcie.

W Niemczech znoszenie restrykcji związanych z pandemią leży w gestii krajów związkowych.

Zalecenia i system alarmowy

Ramelow wyjaśnił, że wydawane będą tylko zalecenia. Tam, gdzie rozwój epidemii będzie ponownie niekorzystny, „przymusowe środki będą musiały być bardziej wyraźne i następować znacznie szybciej”. Dyskutowany jest limit 35 nowych infekcji na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia. Według najnowszych danych liczba ta została przekroczona tylko w jednym powiecie – Sonneberg na południu Turyngii.

Bodo Ramelow: nowe zasady dla Turyngii

Zgodnie z planami rządu w Erfurcie rozwiązany zostanie landowy sztab kryzysowy i zastąpiony systemem alarmowym, w którym koordynację przejmie ministerstwo zdrowia. Podobny system obowiązuje już w Turyngii w odniesieniu do regionów o szczególnie wysokim wskaźniku infekcji. Jeśli w skali tygodnia liczba nowych zachorowań przekracza w powiecie lub mieście 50 osób, lokalne władze muszą podjąć środki w celu powstrzymania epidemii. Do tej pory dotyczyło to powiatu Greiz i Sonneberg. Tamtejsze urzędy powiatowe musiały pod kontrolą resortu zdrowia wprowadzić w życie surowsze ograniczenia.

Testy dla nauczycieli i wychowawców

Na początku maja rząd w Berlinie i rządy krajów związkowych zdecydowały, że ogólne ograniczenia w kontaktach społecznych będą obowiązywać do 5 czerwca.

Po tym czasie mają zostać podjęte w Turyngii środki potrzebne do normalnego funkcjonowania szkół i przedszkoli. Nauczyciele i wychowawcy mają mieć możliwość zrobienia testów na obecność wirusa Sars-CoV-2 nawet bez objawów choroby. Koszty zostaną pokryte z budżetu landu.

Według danych rządu w Erfurcie wskaźnik infekcji w Turyngii wynosi obecnie 5,8 na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia. W całym kraju związkowym koronawirusem zaraziło się ponad 2800 osób, 151 zmarło. Liczbę pacjentów, którzy już wyzdrowieli, szacuje się na ponad 2400.

(DPA/dom)