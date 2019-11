Społeczeństwo

W systemie rozrywki pokładowej Lufthansy Donieck leży w Rosji

Narzędzie do śledzenia trasy lotu w należących do Lufthansy samolotach pokazuje, że miasto Donieck należy do Rosji. Firma przeprasza i zapewnia, że oprogramowanie z błędem zainstalowano tylko w jednym typie samolotów.

W pokładowym systemie informacyjnym Airbusa A350 należącego do Lufthansy Donieck leży w Rosji