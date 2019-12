W Niemczech rozpoczęły się obchody roku Ludwiga van Beethovena

To, że obchody roku Beethovena rozpoczęły się przy okazji rocznicy jego chrztu, wynika z faktu, że nieznana jest dokładna data jego urodzin. Wiadomo za to na pewno, że Ludwig van Beethoven ochrzczony był w Bonn 17 grudnia 1770 roku i to właśnie w byłej stolicy RFN rozpoczęły się obchody poświęcone słynnemu kompozytorowi, które potrwają przez większość 2020 roku pod hasłem „Odkryć Beethovena na nowo”.

W poniedziałek (16.12.2019) w operze w Bonn niemiecka sekretarz stanu ds. kultury i mediów Monika Grütters otworzyła obchody, mówiąc, że muzyka Beethovena „do dzisiaj porusza, zachwyca i łączy ludzi ze wszystkich krajów i kontynentów”. W ciągu najbliższego roku w Niemczech odbędzie się ponad 1000 koncertów, wystaw i festiwali poświęconych kompozytorowi. Koszty - ponad 43 miliony euro - pokrywa rząd federalny, kraj związkowy Nadrenia Płn.-Westfalia oraz region Bonn.

Wydarzenia w całym kraju

W Bonn otwarto przy tej okazji dwie wystawy poświęcone kompozytorowi. Ekspozycja „Beethoven. Welt.Bürger.Musik”. w Hali Sztuki i Wystaw Republiki Federalnej Niemiec (Bundeskunsthalle) na przykładzie 250 eksponatów opowiada o życiu kompozytora i znaczeniu jego sztuki. Ekspozycja w Domu Beethovena poświęcona jest z kolei portretowi kompozytora wykonanemu przez Josepha Stielera, który do dzisiaj kształtuje publiczną wyobraźnię o artyście.

Pomnik Beethovena w Bonn

Do głównych wydarzeń jubileuszowych obchodów należeć będą koncert Londyńskiej Orkiestry Symfonicznej pod kierownictwem Simona Rattle ze skrzypaczką Lisą Batiashvili oraz światowa premiera zamówionej z tej okazji kompozycji „The Nine” Chińczyka Tan Dun. Filharmonia Berlińska planuje zaś na 25 kwietnia 2020 roku 24-godzinny maraton muzyki Beethovena.

Na zakończenie obchodów, 17 grudnia 2020 roku w Bonn dyrygent Daniel Barenboim wraz z West-Eastern Divan Orchestra wykonają IX symfonię Beetovena.

Ludwig van Beethoven urodził się w Bonn w 1770 roku. W wieku 22 lat przeprowadził się do Wiednia, gdzie był studentem Josepha Haydna. Do jego najsłynniejszych dzieł należą „Missa Solemnis”, opera „Fidelio” oraz IX Symfonia, której instrumentalna wersją jest hymnem Unii Europejskiej. Beethoven zmarł w Wiedniu 26 marca 1827 r. w wieku 57 lat.

dpa,kna/gs

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na Facebooku! >>