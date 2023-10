Wybory w Polsce. „Europejska wiosna w październiku”

– Bardzo się cieszę, że polskie społeczeństwo pokazało, że jest po stronie demokracji – ocenił koordynator MSZ ds. współpracy z Polską Dietmar Nietan, komentując w poniedziałek (16.10.2023) rano w rozmowie z radiem Bayern 2 prognozy wyników wyborów w Polsce. – Frekwencja wyborcza była rekordowa i wyniosła prawie 73 procent. To się nigdy wcześniej nie zdarzyło w demokratycznej Polsce po upadku komunizmu. To pokazuje, że ludzie chcieli zmiany – ocenił. Zastrzegł, że polski system wyborczy może jeszcze przynieść PiS dodatkowe mandaty.

Zdaniem Dietmara Nietana wyborcy PiS nie głosowali na tę partię z powodu jej agitacji przeciwko Niemcom, „ale dlatego, że PiS sporo zrobił dla wielu ludzi, którzy nie radzą sobie tak dobrze ekonomicznie w Polsce”, na przykład w kwestii zasiłków na dzieci czy podwyżek emerytur. – Agitacja przeciwko Niemcom oczywiście zatruwa klimat między dwoma krajami – dodał koordynator MSZ ds. współpracy z Polską.

Niemcy muszą okazać więcej empatii

I podkreślił: „Niezależnie od tego, jakie na końcu będą wyniki wyborów w Polsce, Niemcy muszą bardziej zaangażować się w stosunki polsko-niemieckie”. – Musimy okazać więcej empatii w sprawach, które także dla ludzi w Polsce są ważne – zaznaczył.

Dodał, że być może większość ludzi w Polsce „nie uważa za dobre, gdy żąda się teraz reparacji od Niemiec w wysokości 1,3 bln euro”. Ale – jak mówił – dla wielu ludzi w Polsce ważne jest to, by Niemcy „więcej zrobili w kwestii zadośćuczynienia, by uznały, jak ciężkie zbrodnie popełnili na Polakach podczas okupacji, by polska historia i niemieckie zbrodnie odgrywały większą rolę w nauczaniu historii w Niemczech, byśmy bardziej troszczyli się o ponad dwa miliony osób pochodzenia polskiego, którzy żyją u nas”. To są sprawy ważne dla wielu ludzi w Polsce – podkreślił Dietmar Nietan.

Uważa on, że Berlin musi realizować „pozytywny program” wobec Polski, który pokaże, że „szanujemy naszego sąsiada”.

Lider Koalicji Obywatelskiej Donad Tusk podczas wieczoru wyborczego 15 października 2023 r. Zdjęcie: REUTERS

Trudna kampania dla opozycji

Polscy wyborcy zrobili europejską wiosnę w środku października – prognozuje były niemiecki ambasador w Warszawie Rolf Nikel w rozmowie z telewizją ZDF.

– To była bardzo trudna kampania w spolaryzowanym środowisku, w bardzo trudnych warunkach, a polska opozycja, jeśli wierzyć prognozom, wyszła z tego z historycznym zwycięstwem – ocenił.

Były dyplomata zastrzegł, że biorąc pod uwagę terminy określone w polskiej konstytucji, „trzeba się nastawić na bardzo długi proces formowania rządu”. – Jest bardzo ważne, by w żaden sposób nie poganiać polskiego rządu i społeczeństwa z zewnątrz – dodał Rolf Nikel.

Ostrożne oczekiwania

Wynik wyborów, na jaki wskazują prognozy, oznaczać będzie, że „Polska wraca do głównego nurtu europejskiego oraz że nieliberalna demokracja według wzoru z Budapesztu na razie zostaje zatrzymana”. Rolf Nikel spodziewa się też odprężenia w stosunkach polsko-niemieckich.

– Trzeba jednak też wskazać to, że nie możemy robić sobie zbyt dużych nadziei, że wszystko nastąpi szybko – podkreślił. I wskazał, że gdy opozycyjne partie stworzą rząd, to będzie on funkcjonować w kohabitacji z prezydentem Andrzejem Dudą. Także Trybunał Konstytucyjny ma możliwość przynajmniej odwlekać, jeśli nie wstrzymywać, reformy.

Poseł niemieckiej chadecji CDU/ CSU Juergen Hardt oświadczył, że wyniki wyborów w Polsce pokazały, „iż na wrogości wobec Niemiec i Europy nie można wygrać wyborów”. – Ludzie w Polsce należą do największych wygranych zjednoczenia europejskiego i nie dadzą się przekonać, że jest inaczej – oświadczył ów ekspert klubu parlamentarnego CDU/CSU w sprawach polityki zagranicznej, cytowany przez DPA. I życzył polskiej opozycji "szybkiego sukcesu w formowaniu nowego polskiego rządu pod przywództwem Donalda Tuska”.

(widz)

