W Niemczech mieszka ponad 200 tys. Rosjan i 135 tys. Ukraińców

Z danych Urzędu Statystycznego wynika, że w Niemczech mieszka co najmniej 235 tys. Rosjan – stanowią oni dziewiątą co do wielkości grupę zagranicznej ludności w Niemczech (2,2 proc.). Z kolei obywateli Ukrainy żyje w Niemczech 135 tys., co odpowiada 1,3 proc. W ostatnich dziesięciu latach liczba Rosjan i Ukraińców żyjących w Niemczech znacznie wzrosła. W porównaniu z końcem 2011 roku, dziesięć lat później w Niemczech mieszka o 21 proc. więcej Ukraińców. Ich liczba znacznie wzrosła szczególnie w 2014 roku, po aneksji Krymu przez Rosję. W tym samym czasie liczba Rosjan w Niemczech wzrosła o 33 proc. Oprócz wspomnianej liczby obcokrajowców, dodatkowo ok. 298 tys. osób pod koniec 2020 roku posiadało niemieckie i rosyjskie obywatelstwo. 24 tys. kolejnych osób zaś – niemieckie i ukraińskie obywatelstwo.

Związek Miast i Gmin w Niemczech spodziewa się napływu do Niemiec wielu uchodźców z Ukrainy w związku z trwającą inwazją Rosji na ten kraj. Uchodźcy początkowo docierają do Polski i Rumunii. „Ale można założyć, że w najbliższej przyszłości do Niemiec przyjedzie prawdopodobnie ponad 100 tys. osób” – powiedział Gerd Landsberg z Urzędu Statystycznego w rozmowie z gazeta „Handelsblatt”.

Zgodnie z oficjalnymi danymi w Niemczech żyje ok. 10,6 milionów obcokrajowców (dane z końca 2020 roku), co odpowiada 12,7 proc. Największą grupę obcokrajowców w Niemczech stanowią Turcy (1,3 miliony), potem Syryjczycy (787 tys.) i Polacy (774 tys.).

