W Brandenburgii ruszy produkcja baterii do aut elektrycznych

Po decyzji producenta samochodów elektrycznych Tesli otwarcia zakładów produkcyjnych pod Berlinem, Brandenburgia otrzymała kolejny pozytywny sygnał z USA. Również amerykański producent systemu baterii do samochodów elekrycznych Microvast postanowił otworzyć produkcję w tym kraju związkowym, a konkretnie w Ludwigsfelde.

Jak poinformował dyrektor zarządzający Microvast, Sascha Kleterborn, chodzi o produkcję systemu baterii do transporterów, samochodów ciężarowych, aut sportowych oraz terenowych. Jednocześnie do Ludwigsfelde zostanie przeniesiona z Frankfurtu nad Menem europejska centrala przedsiębiorstwa.

Nowe miejsca pracy

Według zapewnień dyrekcji firmy, w pierwszą fazę budowy zakładu zamierza ona zainwestować 43 mln euro. Ostateczna wartość inwestycji miałaby wynieść kilkastet milionów. Pierwsze baterie zejdą z taśmy produkcyjnej w styczniu 2021 roku. Amerykański producent dostarcza szybko ładujące się baterie (czas ładowania wynosi od 10 do 15 min.).

Sascha Kleterborn zapowiedział także, że firma zatrudni na początku 100 pracowników. Następnie na terenie przemysłowym Eichspitze pracę otrzyma od 200 do 250 osób.

Zakład wyprodukuje rocznie od 300 do 500 tys. modułów bateryjnych dla 10 do 15 tys. pojazdów. W końcowej fazie w Ludwigsfelde wytwarzane będą systemy baterii dla 50-75 tys. samochodów elektrycznych.





dpa/jar