Władimir Putin

Władimir Władimirowicz Putin, (ur. 7 października 1952 w Leningradzie, ob. Petersburg) – rosyjski prawnik, działacz państwowy i polityk.

Putin był pracownikiem KGB (1975–1990) i urzędnikiem administracji prezydenta Rosji Borysa Jelcyna (1996–1998), szefem FSB (1998–1999), premierem Rosji od 8 sierpnia 1999 do 7 maja 2000, pełniącym obowiązki prezydenta Rosji po rezygnacji Jelcyna 31 grudnia 1999; 26 marca 2000 wybrany na prezydenta Rosji, 14 marca 2004 ponownie wybrany na to stanowisko. Urząd prezydenta pełnił do 7 maja 2008, po czym objął urząd premiera. 4 marca 2012 i 18 marca 2018 roku został ponownie wybrany prezydentem Federacji Rosyjskiej.