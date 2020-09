Węgry zamykają granicę dla cudzoziemców. Bruksela postuluje jedność

Komisja Europejska apeluje, by kraje członkowskie Unii uzgodniły wspólne kryteria dotyczące oceny zagrożenia związanego z pandemią COVID-19. Ujednolicony powinien zostać np. system kolorów określających poszczególne strefy ze stopniem zagrożenia transmisją koronawirusa czy zasady przekraczania granic.

„Ograniczenia swobody przemieszczania się osób w Unii Europejskiej powinny być wprowadzane tylko wówczas, gdy są absolutnie niezbędne dla zahamowania epidemii”, powiedział w poniedziałek (31.08.2020) rzecznik KE. Działania te powinny być jednak skoordynowane w całej Unii, adekwatne do stopnia zagrożenia i nie mogą być dla nikogo dyskryminujące. W miniony piątek KE po raz pierwszy dyskutowała na ten temat z ekspertami z poszczególnych krajów członkowskich. Planowane są dalsze rozmowy.

Uniknąć drugiej fali solowych akcji

W liście do krajów członkowskich UE i Wielkiej Brytanii Komisja Europejska już na początku kwietnia wskazała, jak ważne jest uniknięcie drugiej fali nieskoordynowanych działań na wewnętrznych granicach UE.

Dlatego na przykład rosnąca liczba zakażeń COVID-19 nie powinna być jedynym kryterium decydującym o zamknięciu granic swojego kraju dla podróżnych. Równie istotne są choćby liczby przeprowadzanych testów na obecność koronawirusa. Jeżeli będą one prowadzone w bardziej intensywny sposób, będzie też rosła liczba potwierdzonych przypadków zakażeń – głosił list, którym dysponuje agencja prasowa DPA.

W połowie czerwca Dania znowu otworzyła swoje granice dla przyjezdnych, teraz jednak ogranicza wjazd Belgom i Hiszpanom

Znowu ograniczenia

Komisja Europejska wezwała też kraje członkowskie UE, by nie obchodziły się bardziej wyrozumiale z sąsiadami niż z innymi krajami. Przed podjęciem decyzji o wprowadzaniu ograniczeń w przemieszczaniu się osób nieodzowne są także uprzednie konsultacje z dotkniętymi nimi krajami.

W ostatnich dniach i tygodniach m.in. Finlandia i Dania ogłosiły w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem ograniczenia dla podróżujących z innych krajów. Dania np. nie wpuszcza do kraju przyjezdnych z Belgii i Hiszpanii. Finlandia, która wykazuje się jedną z najniższych liczb infekcji, ze względu na ich wzrost gdzie indziej, znowu wprowadza ograniczenia dla podróżnych z Niemiec, Danii i innych europejskich krajów. Oznacza to kontrole graniczne i 14-dniową kwarantannę po wjeździe do Finlandii. Podobne restrykcje wprowadzają kolejno inne państwa unijne.

Od 1 września swoją granicę niespodziewanie zamykają dla zagranicznych turystów Węgry. Możliwy jest tranzyt, ale tylko wyznaczonymi trasami i w ciągu 24 godzin podróżni muszą opuścić kraj. Wjazd dozwolony jest tylko obywatelom Węgier, natomiast wpuszczani ewentualnie cudzoziemcy muszą się wykazać „uzasadnionym powodem” podróży. Obostrzenia wprowadzone w związku z rekordową liczbą zarażeń COVID-19 na Węgrzech, mają obowiązywać najpierw przez miesiąc.

W weekend tysiące podróżnych wracających z urlopu poddało się testom na koronawirusa. Na zdjęciu punkt testowania Kiefersfelden na A93

Niemcy: kwarantanna zamiast testów

W Niemczech federalny minister zdrowia i landowi szefowie tego resortu zadecydowali niedawno, że zostaną zniesione bezpłatne testy na obecność koronawirusa obowiązujące latem podróżnych wracających z obszarów ryzyka. Prawdopodobnie od 1 października wejdzie natomiast w życie obowiązek odbycia przez nich kwarantanny.

(DPA/stas)