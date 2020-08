Polityka

Węgry kupią w USA broń za miliard dolarów. "Pokój jest teraz bardzo kruchy"

To największe do tej pory porozumienie zbrojeniowe, jakie Węgry zawarły z USA. Za około miliard dolarów Budapeszt zakupi w Stanach Zjednoczonych komponenty do systemu obrony przeciwrakietowej.

Ambasador USA w Budapeszcie David Cornstein i węgierski minister obrony Tibor Benkő