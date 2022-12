Węgry blokują pomoc dla Ukrainy. UE szuka wyjścia

Unia odwleka decyzję o zamrożeniu funduszy dla Węgier

Niemcy i Francja naciskały, by Komisja Europejska zaktualizowała ocenę reform na Węgrzech przed rozstrzygnięciem co do mrożenia funduszy. Budapeszt na razie bez KPO. I wciąż blokuje unijną pomoc do Ukrainy.