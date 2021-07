Wąż w klozecie. Austriak ugryziony w WC

Poranna rutyna też może wyglądać jak film przygodowy. Przykładem jest pewien 65-latek z austriackiego miasta Graz, który rano udał się do toalety. Gdy usiadł na sedesie, poczuł – jak potem opowiadał policji – „uszczypnięcie w okolicy genitaliów”. Zajrzał więc do wnętrza toalety i zobaczył tam żywego węża. Jak później ustalono, był to mierzący 1,6 metra pyton siatkowy albinos.

Rurami ku wolności

Gad uciekł z mieszkania sąsiada i przedostał się do toalety prawdopodobnie rurami kanalizacyjnymi. Wezwany na miejsce zdarzenia herpetolog, czyli ekspert zajmujący się gadami i płazami, schwytał zwierzę, oczyścił je i przekazał 24-letniemu właścielowi. Jak się okazało, mężczyzna miał w swoim mieszkaniu łącznie jedenaście niejadowitych węży-dusicieli oraz gekona.

Poszkodowany sąsiad, 65-latek, doznał jedynie drobnych obrażeń i przeszedł w szpitalu badania ambulatoryjne. Właścicielowi gada-uciekiniera grozi kara za nieumyślne uszkodzenie ciała.

