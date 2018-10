VW: stare diesle na złom, wysokie premie za kupno nowych

Chodzi o miliardy euro. Koncern Volksagena podjął decyzję o radykalnych krokach, które mają zapobiec zakazowi wjazdu do miast samochodów z silnikami Diesla. Wszystkie stare auta marki VW, Seat, Skoda i Audi w Niemczech wyposażone w silnik Diesla norm od Euro 1 do 4 mają trafić na złom, tak by rzeczywiście zostały wycofane z obiegu – poinformowały „Bild” i agencja DPA.

Wysokie rabaty za wymianę

Koncern nie będzie przyjmował od klientów tych samochodów. Kto jednak zezłomuje swoje stare auto i zdecyduje się na kupno nowego, może liczyć na wysokie rabaty. Zależą one od typu samochodu, a sięgają od 1,5 tys. euro do 10 tys. w przypadku dużych modeli. Szczegóły programu koncern zamierza przedstawić jeszcze dzisiaj – zapowiedział rzecznik VW.

W 14 niemieckich miastach szczególnie narażonych na smog, obok tych rabatów mają być oferowane dodatkowe zachęty finansowe na wymianę aut z silnikiem spełniającym normę Euro 4 i 5. Według dziennika „Bild” ma to być m.in. jeszcze bardziej korzystne dla klientów finansowanie kupna nowego auta.

W przedstawionej niedawno koncepcji rządu Niemiec dotyczącej przyszłości Diesla akcje wymiany starych samochodów na nowe są tylko jedną z możliwości poradzenia sobie z zanieczyszczeniem powietrza w miastach. Koncerny motoryzacyjne mogą też dozbroić auta, co jednak odrzuca zarówno VW jak inne koncerny.

Podkręcanie koniunktury

Hojne premie też za wymianę aut z silnikami Diesla z normą Euro 5

Także minister transportu Andreas Scheuer (CSU) stawia przede wszystkim na zachęty finansowe do kupna nowych samochodów. Jak powiedział w ubiegłym tygodniu, producenci samochodów oferują klientom atrakcyjne rabaty za wymianę starych aut na nowe. Chodzi o 1,4 mln aut i sumę rzędu siedmiu miliardów euro.

(DW/stas)