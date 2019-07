VW i Ford połączą siły przy budowie samochodów elektrycznych

Volkswagen i Ford połączą siły przy konstruowaniu pojazdów autonomicznych i elektrycznych. Szefowie VW i Forda Herbert Diess i Jim Hackett oświadczyli w Nowym Jorku, że oba koncerny zainwestują w sumie ponad 7 miliardów dolarów w firmę Argo AI, która jest firmą córką Forda i specjalizuje się w programach do sterowania autami bezzałogowymi. Jej europejską siedzibą będzie Monachium. W przyszłości VW i Ford będą miały jednakowe udziały, a w sumie zachowają ich większość.

Atrakcyjne technologie VW

VW wniesie do firmy gotówkę w wysokości 1 mld euro oraz własną technologię do budowy pojazdów autonomicznych z 200 pracownikami. Amerykanie zamierzają z kolei korzystać z wypracowanej w VW platformy MEB, produkując ponad 600.000 aut na europejski rynek. Platforma MEB to zespół rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych służących głównie do produkcji aut elektrycznych. Dzięki niej drugi co do wielkości amerykański koncern motoryzacyjny będzie mógł przyspieszyć produkcję tych pojazdów. Sam Volkswagen w ciągu najbliższych 10 lat wykorzysta swoja platformę MEB do budowy 15 milionów samochodów. W ciągu najbliższych trzech lat VW odkupi od Forda kolejne akcje Argo o wartości 500 milionów dolarów. Także Amerykanie zapowiadają kolejne poważne inwestycje.

Obiecująca współpraca

Oba koncerny współpracują już przy produkcji lekkich samochodów użytkowych i dostawczych. Zdaniem szefa VW Diessa, współpraca jest coraz bardziej obiecująca i testowane są „kolejne możliwości współpracy”. Połączenie kapitałów firm nie jest jednak planowane.

(dpa / sier)