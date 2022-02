VW chce wprowadzić Porsche na giełdę

Volkswagen ma poważne zamiary i chce wprowadzić na giełdę swoją markę Porsche AG. Prowadzone są już zaawansowane rozmowy z głównym udziałowcem VW, firmą Porsche Automobil Holding SE. W spółce holdingowej rodziny właścicieli Porsche i Piëch łączą swoje udziały w sieci grupy; posiadają one około 53 procent praw głosu w grupie Volkswagen.

Volkswagen AG i Porsche Holding wynegocjowały porozumienie w sprawie kluczowych punktów, które powinno stanowić podstawę do dalszych kroków w przygotowaniu ewentualnego wejścia na giełdę Porsche AG.

Wiadomo, że ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Doniesienia o wprowadzeniu Porsche na giełdę pojawiają się natomiast od lat. Jednak w ostatnim czasie jest ich coraz więcej. Jeżeli plan ten zostanie zrealizowany, byłoby to jedno z największych wejść na giełdę na świecie. Eksperci zakładają, że Porsche AG zostanie wyceniona na poziomie 60-80 mld euro. Niektórzy liczą nawet na 100 mld euro lub nawet więcej.

Około dwóch dekad temu Porsche próbowało przejąć koncern VW – do dziś pozostaje to jednym z najbardziej spektakularnych rozdziałów w historii niemieckiej gospodarki.

Długa droga

Zanim jednak taki krok zostanie podjęty, trzeba pokonać wiele przeszkód. Zależy to między innymi od sytuacji na giełdzie, która uległa znacznemu pogorszeniu w związku z kryzysem rosyjsko-ukraińskim. W swoim komunikacie dla inwestorów Volkswagen stwierdził, że to, czy ostatecznie dojdzie do zawarcia kluczowego porozumienia, jest tak samo otwarte, jak jego treść. Jest to zależne również od zgody zarządów obu stron. Porsche SE potwierdziło zaawansowane rozmowy i dodało, że transakcja może obejmować również nabycie stałych akcji Porsche AG. Nawet jeśli obie strony dadzą swoją zgodę, realizacja transakcji będzie uzależniona od dalszych działań sprawdzających oraz ogólnego rozwoju rynku.

Skomplikowana struktura korporacyjna

Według osoby mającej dostęp do poufnych informacji Volkswagen prawdopodobnie wypłaci akcjonariuszom specjalną dywidendę w trakcie wchodzenia na giełdę. Porsche Automobil Holding, który posiada 53 procent praw głosu i 31,4 procent kapitału Volkswagena, uzyskałby w ten sposób możliwość nabycia udziałów w spółce zależnej produkującej samochody sportowe. Do tej pory rodziny posiadały pośrednie w niej udziały za pośrednictwem spółki holdingowej. W przypadku wejścia na giełdę rodziny właścicieli ponownie uzyskałyby bezpośredni dostęp do Porsche AG, które dziesięć lat temu, po przegranej walce o przejęcie, trafiła do Volkswagena.

Według osoby mającej dostęp do wspomnianych już poufnych informacji omawiana jest kwestia plasowania akcji uprzywilejowanych i stałych Porsche AG. Volkswagen nie skomentował tej sprawy. Po tej informacji akcje Porsche Automobil Holding skoczyły o dziesięć procent. Cena akcji VW wzrosła o prawie osiem procent.

(DPA/gwo)