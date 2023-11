Von der Leyen w Kijowie. Ukraina robi „duże postępy”

Według przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen Ukraina spełnia praktycznie prawie wszystkie warunki do rozpoczęcia negocjacji ws. akcesji do UE. Szefowa KE oddała też hołd ukraińskim kolejarzom.

Szefowa Komisjii Europejskiej nieoczekiwanie przybyła w sobotę do Kijowa. Ze względów bezpieczeństwa jej wizyta nie została wcześniej zapowiedziana. Jak napisała na platformie X wcześniej Twitterze rozmawiała z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na temat procesu reform w Ukrainie i odbudowy kraju jako „nowoczesnej i prosperującej demokracji”.

W swoim wystąpieniu przed posłami parlamentu ukraińskiego Ursula von der Leyen powiedziała, że Ukraina spełnia praktycznie wszystkie warunki do rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia do UE. – Przeszliście już znacznie ponad 90 procent drogi – stwierdziła szefowa KE.

Jak podkreśliła, dokonano już znacznie większych postępów, niż można by oczekiwać od kraju w stanie wojny. Ukraina przeprowadza głębokie reformy. Von der Leyen wskazała jednocześnie, że absolutnie niezbędne są dalsze działania, takie jak jeszcze skuteczniejsza walka z korupcją, nowe ustawy dotyczące działalności lobbingowej oraz surowsze przepisy dotyczące deklaracji majątkowych.

W nadchodzącą środę przewodnicząca Komisji Europejskiej przedstawi tegoroczny raport o rozszerzeniu UE. W raporcie tym zostaną omówione postępy Ukrainy, Mołdawii i Gruzji w kontekście ewentualnego członkostwa w Unii Europejskiej.

W grudniu szefowie państw i rządów UE mają zdecydować o dalszym losie Ukrainy Zdjęcie: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa/picture alliance

Lista zadań z Brukseli

Od czerwca 2022 roku Ukraina posiada status kandydata do przystąpienia do UE. Zanim zostaną oficjalnie rozpoczęte negocjacje w sprawie przystąpienia, kraj musi spełnić kilka warunków. Do wymogów z Brukseli należy postęp w zwalczaniu korupcji i prania pieniędzy, a także reformy sądowniczej. W grudniu szefowie państw i rządów UE zdecydują o dalszym postępowaniu. Pozytywne głosowanie wymaga jednomyślnej decyzji 27 członków.

Według informacji Deutsche Presse-Agentur, powołującej się na źródła w Komisji Europejskiej, Ukraina dokonała znaczących postępów, ale prawdopodobnie nie są one wystarczające. KE prawdopodobnie zarekomenduje państwom UE podjęcie decyzji o rozpoczęciu negocjacji ws. akcesji Ukrainy, ale datę ich startu wyznaczy dopiero po spełnieniu wszystkich warunków reformy.

Hołd kolejarzom

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uhonorowali w Kijowie także 220 tys. kolejarzy. – Oni podtrzymują tę ważną arterię życia – powiedziała w sobotę von der Leyen, która - jak wszyscy politycy z Zachodu od początku wojny - przybyła do Kijowa pociągiem.

Zełenski podkreślił, że kolej to „więcej niż tylko środek transportu”. Podkreślił, że jest „gwarancją, że nasz naród, nasza ukraińska gospodarka i państwo nie zostaną oddzielone od krajów UE, które nas wspierają”. Jak dodał, pociągi są ponadto niezbędne do dostarczania żywności. Istnieją międzynarodowe połączenia kolejowe z Polską i Rumunią, a także z Mołdawią, sąsiadującym krajem aspirującym do UE.

(DW/DPA/jar)

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>