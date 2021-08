Von der Leyen: Europa gotowa na szczepienia trzecią dawką

Zdaniem szefowej KE Ursuli von der Leyen, Europa jest dobrze przygotowana na podawanie ewentualnej trzeciej dawki szczepionki przeciw koronawirusowi. Do 2023 roku firma Biontech/Pfizer ma dostarczyć 1,8 miliarda dawek – powiedziała von der sieci medialnej „RedaktionsNetzwerk Deutschland” (RND) w środę. – To jest największe na świecie zamówienie uzupełniające, które wystarczy na ewentualne szczepienia przypominające w UE – oświadczyła. W ten sposób UE zabezpiecza się na wypadek pojawienia się „możliwych nowych wariantów wirusa."

Europa liderem szczepień

Dwa dni temu Ursula von der Leyen napisała na Twitterze, że 60 proc. wszystkich dorosłych w UE jest obecnie w pełni zaszczepionych, dodając: „Pełne zaszczepienie chroni nas przed Covid-19 i jego wariantami." Szefowa KE apeluje jednocześnie o czujność i dalsze szczepienie się „dla własnego zdrowia i dla ochrony innych".

Europejska strategia wspólnych zamówień okazała się słuszna, pomimo wszystkich problemów, uważa von der der Leyen: - Wolę sobie nie wyobrażać, jak wyglądałby dzisiejszy wynik (szczepień), gdyby każdy kraj UE zdobywał szczepionkę na własną rękę. Za tymi kilkoma producentami uganiał się cały świat – mówiła. Dziś, jak twierdzi, nie ma chyba na świecie regionu, w którym tak wielu ludzi jest w pełni chronionych przez szczepienia jak Europa z 440 milionami obywateli.

- A my, Europejczycy, ze szczególną dumą mogę to powiedzieć, zawsze pozostawaliśmy otwarci i uczciwi wobec reszty świata – oświadczyła szefowa KE. I dodała: „Równolegle dostarczyliśmy do krajów trzecich ponad 550 milionów dawek szczepionek - prawie tyle, ile dostarczono do UE. Inne państwa, takie jak Wielka Brytania i USA, postawiły na izolację."

Sputnik V nadal bez zezwolenia

Tymczasem zgoda na wprowadzenie do obrotu rosyjskiej szczepionki Sputnik V przez Europejską Agencję Leków (EMA) jest, według von der Leyen, wciąż niepewne. – Jak dotąd producentowi nie udało się zapewnić wystarczającej ilości ważnych danych potwierdzających bezpieczeństwo produktu – powiedziała von der Leyen w rozmowie z RND.

Jak podaje producent, szczepionka Sputnik V w międzyczasie

została już zatwierdzona w 69 krajach na całym świecie. Jest stosowana także w UE, w krajach takich jak Węgry i Słowacja, pomimo braku zgody EMA.

EPD, DPA/sier