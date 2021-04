Von der Leyen: do lipca szczepionki dla 70 proc. obywateli UE

Według Komisji Europejskiej większość obywateli UE może być zaszczepiona przeciwko koronawirusowi znacznie szybciej niż dotąd planowano. – Jestem teraz przekonana, że będziemy mieli wystarczająco dawek, aby zaszczepić 70 procent dorosłej populacji w Unii Europejskiej już w lipcu – powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen podczas wizyty w fabryce Pfizera w Puurs w Belgii. Do tej pory cel ten był wyznaczony na 21 września.

Niedawno także komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton obiecał, że do połowy lipca do krajów UE zostanie dostarczona wystarczająca ilość szczepionki, aby zaszczepić około 70 procent dorosłych. Szczepienia rozpoczęły się w UE pod koniec grudnia 2020 r., ale pierwsza faza szczepień była dosyć wolna. Według ostatnich danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, 24 proc. dorosłych w UE otrzymały pierwszą dawkę, a tylko 9 proc. jest w pełni zaszczepionych.

UE chce kupić 1,8 miliarda dawek od Pfizera i BioNTech

Podczas wizyty w belgijskiej fabryce Pfizera Ursula von der Leyen zapowiedziała zawarcie przez UE trzeciego kontraktu na dostawy szczepionki Pfizer/BioNTech. W planie jest zakupienie 1,8 miliarda dawek, co byłoby największym kontraktem na szczepionki zawartym dotąd na świecie. Dostarczone byłyby w latach 2021-2023 i wystarczyłyby do zaszczepienia 450-milionowej populacji Unii przez dwa lata.

– Sfinalizujemy (umowę) w ciągu najbliższych dni. Zapewni to dawki niezbędne do zastrzyków wzmacniających w celu zwiększenia odporności – powiedziała von der Leyen. Do tej pory UE kupiła 600 milionów dawek amerykańsko-niemieckiej szczepionki. Tym samym UE koncentruje się na zakupie szczepionek typu mRNA i odchodzi od szczepionek wektorowych produkowanych przez AstraZenekę i Johnson & Johnson.

Rośnie przepaść między bogatymi i biednymi krajami

Jak zauważa agencja Reuters, nowa umowa prawdopodobnie wywoła debatę na temat powiększającej się przepaści w szczepieniach między krajami o wysokich i niskich dochodach. Najbogatsze państwa świata wykupują szczepionki i ścigają się w kampaniach szczepień, a ich zakup nadal jest poza zasięgiem biedniejszych krajów.

Stany Zjednoczone zaszczepiły przynajmniej jedną dawką już 40 proc. swoich obywateli, podczas gdy w Indiach, gdzie liczba zakażeń osiąga rekordowe liczby, jest to tylko 8 proc. Wiele państw w Afryce zaszczepiło na razie około 1 proc. populacji, wynika z wyliczeń Reutersa.

(dpa,rtr,afp/gsz)