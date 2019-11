Volkswagen zwiększa tempo elektromobilności. 60 mld euro na inwestycje

Volkswagen przyśpiesza zmiany profilu swojej produkcji w kierunku elektromobilności. W najbliższych pięciu latach (2020 do 2024) światowy potentat branży samochodowej z Wolfsburga chce zainwestować 60 mld euro w ekologiczne rodzaje napędu i cyfryzację. Decyzję w tej sprawie podjęła rada nadzorcza w piątek (15.11.2019).

Obecnie uchwalony budżet inwestycyjny stanowi ponad 40 proc. wszystkich planowanych w tym okresie wydatków. 33 mld euro przeznaczone będą na elektromobilność.

– Poprzez nasze inwestycje w następnych latach jeszcze bardziej zwiększymy tempo – zaznaczył szef rady nadzorczej Hans Dieter Poetsch. – Chcemy wykorzystać zalety wynikające z naszej wielkości i osiągnąć jak największą synergię – dodał.

W ciągu 10 lat, do roku 2029, koncern planuje wypuszczenie na rynek do 75 modeli o napędzie wyłącznie elektrycznym. Do tej pory planowano do roku 2028 około 70 takich modeli.

Środki na inwestycje Volkswagen chce w dalszym ciągu pozyskiwać samodzielnie: pochodzić mają one z zysku operacyjnego oraz programu oszczędności. Oznacza to także redukcję miejsc pracy, ponieważ nakład pracy przy produkcji samochodów o napędzie elektrycznym jest znacznie mniejszy niż w samochodach z silnikami spalinowymi.

(DPA/ma)