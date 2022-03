Volkswagen wstrzymuje produkcję w Rosji

W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę kolejne zachodnie firmy odwracają się od Rosji. Koncern samochodowy Volkswagen poinformował w czwartek (03.03.22), że wstrzymuje produkcję swoich pojazdów w tym kraju. Chodzi o zakłady w Kałudze i Niżnym Nowogrodzie. Koncern natychmiastowo wstrzymuje też eksport swoich pojazdów do Rosji.

„Koncern Volkswagen z wielkim poruszeniem przyjął wiadomości o wojnie w Ukrainie. Volkswagen ma nadzieję, na zawieszenie działań zbrojnych i powrót do dyplomacji”.

Wstrzymanie eksportu dotyczy wszystkich marek koncernu Volkswagen (m.in. VW, Skoda, Audi, Seat). Także firma Porsche nie będzie już sprzedawać do Rosji samochodów. Wcześniej na podobny krok zdecydowali się inni niemieccy producenci Mercedes-Benz i BMW.

Z danych zrzeszenia niemieckich producentów samochodowych VDA wynika, że w ubiegły roku do Rosji sprzedano ok. 35 tys. niemieckich aut. To ok. 1,7 procent całego eksportu niemieckich samochodów osobowych.

IKEA zamknięta

Także szwedzki gigant meblowy IKEA zawiesza swoją działalność w Rosji oraz na Białorusi. Decyzja dotyka 15 tys. pracowników, 17 oddziałów oraz trzy miejsca produkcji – poinformowała szwedzka firma.

IKEA tłumaczy, że decyzja została podjęta ze względu na humanitarne skutki wyniszczającej wojny oraz poważne zakłócenia łańcucha dostaw oraz handlu. Dotknięta jest głównie Rosja, gdzie IKEA obecna jest od 2000 roku. Na Białorusi dotknięci są głównie dostawcy. IKEA zapowiedziała, ze zadba o swoich pracowników.

(AFP/RTRszym)