Uszkodzony kabel pod Bałtykiem. „Musimy zakładać sabotaż”

– Nikt nie wierzy, że te kable zostały przecięte przez pomyłkę – powiedział we wtorek (19.11.2024) w Brukseli minister obrony Niemiec Boris Pistorius, komentując informacje o uszkodzeniu kabla do transmisji danych pod Morzem Bałtyckim. Jego zdaniem należy założyc, że była to „akcja hybrydowa”, mimo że nie wiadomo, kto za nią stał. – I musimy również wychodzić z założenia, nie wiedząc tego oczywiście, że chodzi o sabotaż – ocenił Pistorius na marginesie spotkania ministrów obrony państw UE w Brukseli.

O uszkodzeniu podmorskiego kabla do transmisji danych C-Lion1 między Finlandią a Niemcami poinformowała w poniedziałek (18.11.2024) fińska spółka państwowa Cinia. Połączenia komunikacyjne za pośrednictwem kabla zostały przerwane. Przyczyna usterki nie jest znana, a dochodzenie jest w toku. Sprawa zaalarmowała rządy w Helsinkach i Berlinie. W poniedziałek wieczorem ministerstwa spraw zagranicznych Niemiec i Finlandii oświadczyły, że są „głęboko zaniepokojone” zdarzeniem.

„Fakt, że taki incydent natychmiast budzi podejrzenia o celowe uszkodzenie, mówi wiele o niestabilności naszych czasów” – podkreślono we wspólnym oświadczeniu. Stwierdzono również, że europejskie bezpieczeństwo jest „zagrożone nie tylko przez wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, ale także przez wojnę hybrydową prowadzoną przez wrogie podmioty”. „Ochrona naszej wspólnej infrastruktury krytycznej ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa i odporności naszych społeczeństw” – dodano.

Niemożliwe bez ingerencji z zewnątrz

Na poniedziałkowej konferencji prasowej firma Cinia poinformowała, że incydent miał miejsce na szwedzkich wodach poza najbardziej ruchliwymi obszarami żeglugowymi. Kabel mógł zostać przecięty przez osobę trzecią, przyznał dyrektor spółki Ari-Jussi Knaapila. Wskazuje na to nagły charakter awarii. Rzecznik firmy powiedział fińskim mediom, że choć nie ustalono przyczyn usterki, to do tego rodzaju przerwania kabli „nie dochodzi na tych wodach bez ingerencji z zewnątrz”. Operator zakłada zatem, że C-Lion1 został przecięty przez kotwicę statku lub włok denny. Jak dotąd nie ma informacji o celowym sabotażu.

Wyciek z gazociągu Nord Stream pod Bałtykiem wskutek sabotażu we wrześniu 2022 r. Zdjęcie: AIRBUS DS 2022/AFP

Kabel C-Lion1 o długości 1173 kilometrów przebiega między Helsinkami a Rostockiem. Jest to jedyny podmorski kabel do transmisji danych, który biegnie bezpośrednio z Finlandii do Europy Środkowej. Łączy on centra danych w Europie kontynentalnej z tymi w Skandynawii.

Zagrożona infrastruktura krytyczna

Według operatora naprawa kabla podmorskiego zajmuje zwykle od pięciu do 15 dni. Uszkodzony kabel musi zostać wyciągnięty z morza na statek naprawczy, który przypłynie z Calais we Francji.

O uszkodzeniu podmorskiego kabla poinformowały także Litwa i Szwecja. Usterkę odkryto w już w niedzielę wieczorem. Szwedzkie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne Telia poinformowało agencję DPA, że chodzi o „fizyczne uszkodzenie” kabla telekomunikacyjnego pomiędzy szwedzka wyspą Gotlandia a Litwą. Szwedzkie władze badają oba incydenty.

Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. i sabotażach na gazociągach Nord Stream bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, w szczególności w regionie Morza Bałtyckiego, znalazło się w centrum uwagi władz krajów europejskich oraz NATO. Niecały rok temu uszkodzony został rurociąg Balticconnector między Finlandią a Estonią. Według fińskich śledczych, najprawdopodobniej przez kotwicę chińskiego kontenerowca Newnew Polar Bear. Nadal nie jest jasne, czy incydent był wypadkiem, czy sabotażem. W trakcie incydentu uszkodzony został kabel do transmisji danych między obu państwami.

(DPA/ widz)

