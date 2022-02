USA. Wniosek o dopuszczenie szczepionki na COVID-19 dla najmłodszych dzieci

Niemiecka firma farmaceutyczna BioNTech i jej amerykański partner Pfizer poinformowały w środę (02.02.2022), że zwróciły się do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) o dopuszczenie do użytku ich szczepionki na COVID-19, przeznaczonej na najmłodszych dzieci, w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. Jeżeli dostaną zielone światło, ich preparat typu mRNA będzie pierwszą dostępną szczepionką dla tej grupy wiekowej. Decyzja może zapaść bardzo szybko. FDA poinformowała na Twitterze, że rozpatrzy wniosek 15 lutego.

„Dysponowanie bezpieczną i skuteczną szczepionką dla dzieci z tej grupy wiekowej to priorytet” – oświadczyła pełniąca obowiązki szefowej FDA Janek Woodcock. I dodała, że w obliczu rosnącej liczby infekcji wariantem omikron wezwano producentów szczepionek do złożenia wniosku o ich dopuszczenie.

Dwie zmniejszone dawki

Najmłodsze dzieci miałyby otrzymywać na razie dwie dawki szczepionki o znacznie niższej objętości niż w przypadku pozostałych grup wiekowych. Jak wyjaśnił szef Pfizera Albert Bourla, taka procedura dałaby rodzicom możliwość rozpoczęcia szczepienia dzieci na COVID-19, zanim FDA zdecyduje, czy zaleci także szczepienie trzecią dawką. Wyniki badań dotyczące trzeciej dawki mają być znane i przekazane FDS w nadchodzących miesiącach.

Na początku stycznia amerykańska agencja dała zielone światło dla szczepień dawką przypominającą dla dzieci od 12 lat, a także dla dzieci w grupie wiekowej od 5 do 11 lat o osłabionym systemie odpornościowym.

Chociaż szczepionka BioNTech/Pfizer dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat jest dostępna w USA od blisko trzech miesięcy, zainteresowanie jak dotąd nie jest duże. Według oficjalnych danych jedynie 30 procent dzieci z tej grupy wiekowej otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki, a około 22 procent zostało zaszczepionych w pełni. Jednym z powodów może być to, że u dzieci rzadziej przebieg COVID-19 jest ciężki, dlatego zdaniem wielu rodziców ryzyko związane z możliwymi skutkami ubocznymi szczepionek przewyższa korzyści.

Niemcy poczekają dłużej

W Niemczech szczepionki dla najmłodszych dzieci prawdopodobnie mogą być dostępne dopiero za kilka miesięcy.

„Firma Pfizer poinformowała, że wyników badań klinicznych w grupie wiekowej od 6 miesięcy do 4 lat można spodziewać się do kwietnia 2022 roku” – powiedział rzecznik niemieckiego Ministerstwa Zdrowia gazetom grupy medialnej Funke.

Aby szczepionka mogła zostać dopuszczona w drodze przyśpieszonej procedury, dane musi najpierw przeanalizować Europejska Agencja ds. Leków (EMA).

Przewodniczący Towarzystwa Leczenia Dzieci i Młodzieży Joerg Doetsch

Kontrowersje wokół szczepień dzieci

Przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa na rzecz Leczenia Dzieci i Młodzieży Joerg Doetsch przyznaje, że nie jest przekonany do szczepienia najmłodszych dzieci na COVID-19. Jak powiedział gazetom grupy Funke, przebieg choroby, zwłaszcza w przypadku omikrona, nie jest dość ciężki, by uzasadnić szczepienia.

Zdaniem eksperta nie jest dobrym rozwiązaniem szczepienie dzieci dwiema dawkami przed zakończeniem badań nad koniecznością podania dawki przypominającej, na co zdecydowano się w USA.

„Jeżeli to zadziała, będziemy mieć szczęście. Jeżeli nie, dzieci będą niepotrzebnie kłute dwa razy” – powiedział Joerg Doetsch.

(AFP, AP, DPA/widz)

