USA: Pigułka aborcyjna przez telefon

Nowe przepisy oznaczają, że zamiast udawać się do lekarza, można będzie zamówić tabletkę poronną do domu i przyjąć ją pod opieką telemedyczną. Dostarczanie pocztą pigułki aborcyjnej było już dozwolone podczas pandemii COVID-19. Eksperci uważają decyzję Agencji Żywności i Leków (FDA) za niezwykle ważną z prawnego i politycznego punktu widzenia.

Nowe zasady kontra restrykcyjne prawo

Zaledwie dwa tygodnie temu Sąd Najwyższy USA wysłuchał argumentów w sprawie dotyczącej rygorystycznej ustawy aborcyjnejobowiązującej w stanie Mississippi. Ustawa ta podważa przełomowe orzeczenie z 1973 roku w sprawie „Roe przeciwko Wade”, kiedy to Sąd Najwyższy uznał aborcję za sprawę prywatną.

Teraz jednak, w sprawie dotyczącej ustawy z Mississipi, większość sędziów wskazywała, że istnieją podstawy, by obalić to orzeczenie.

Jeśli Sąd Najwyższy faktycznie by to zrobił, uznając aborcję za sprawę nie tylko prywatną, to w kilku południowych i środkowo-zachodnich stanach USA najprawdopodobniej wejdą w życie surowe przepisy aborcyjne. I będą stały w sprzeczności z nowymi przepisami Agencji Żywności i Leków, które umożliwiają dostarczanie pigułki pocztą.

Już teraz w 19 stanach USA obowiązują przepisy zabraniające umawiania się na aborcję przez systemy teleinformytyczne. One również pozostają w sprzeczności z nowo wprowadzoną zasadą „pigułka na telefon".

Ryzyko zakażeń

Zwolennicy pigułki aborcyjnej w zeszłym roku protestowali przeciwko wymogowi osobistego odbioru pigułki podczas pandemii. Argumentowali, że pacjentki w ciąży musiałyby niepotrzebnie narażać się na wysokie ryzyko infekcji, gdyby pigułka była wydawana jedynie podczas osobistej wizyty u lekarza. Od tego czasu „Mifepristone" jest dostępny w sprzedaży wysyłkowej.

Statystycznie 42 procent wszystkich aborcji przeprowadzanych jest za pomocą pigułek. Według danych urzędów zdrowia USA, osiem na dziesięć aborcji w tym kraju ma miejsce w pierwszych dziesięciu tygodniach ciąży – w tym właśnie okresie dozwolone jest stosowanie „Mifepristone".

