USA mogą dostarczyć Ukrainie czołgi Abrams. Zgoda dla Polski w środę?

Amerykański dziennik „Wall Street Journal” powołując się na przedstawicieli rządu USA podał, że w międzyczasie prezydent Joe Biden skłania się do decyzji o wysłaniu Ukrainie „znacznej liczby” czołgów Abrams.

Ta decyzja miałaby ułatwić Niemcom przekazanie Ukrainie mniejszej liczby czołgów Leopard 2 oraz pozwoliłaby także innym krajom na dostarczenie leopardów Kijowowi.

Jak poinformował dalej „WSJ”, oficjalny komunikat ze strony USA może zostać wydany jeszcze w tym tygodniu.

Do tej pory rząd Joe Bidena odmawiał Ukrainie dostaw abramsów. Departament Obrony w Waszyngtonie uzasadnia to tym, że czołg ten jest zbyt drogi, wymaga intensywnego szkolenia, jest trudny w utrzymaniu i z powodu napędu turbinowego zużywa dużo paliwa. Jednak w USA pojawiły się niedawno głosy, że Waszyngton powinien dostarczyć Ukrainie czołgi Abrams, aby także niemieckie czołgi Leopard 2 mogły trafić do Ukrainy.

Niemiecki rząd nadal odmawia

Rząd niemiecki uzasadnia dotychczasową odmowę wysłania czołgów dla Kijowa tym, że nie chce działać w pojedynkę. Jednak w ostatnich dniach presja na rząd Olafa Scholza w tej sprawie coraz bardziej rośnie nie tylko wewnątrz koalicji rządowej, lecz także za granicą.

Z jednej strony chodzi o to, że dostawy leopardów do Ukrainy z krajów trzecich muszą być zatwierdzone przez Niemcy, które są producentem tych czołgów. Z drugiej strony chodzi także o kwestię, czy również Niemcy przekażą leopardy z własnych rezerw.

We wtorek wpłynął do Berlina wniosek polskiego rządu o zgodę na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard. Agencja Bloomberga podała, że zdaniem „osób oznajomionych z tą kwestią” kanclerz Olaf Scholz może już w środę udzielić Polsce zgody na przekazanie Ukrainie wyprodukowanych w Niemczech czołgów.

(AFP,RTR/jar)

