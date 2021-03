USA i Niemcy największymi inwestorami w szczepionki

Według raportu Centrum Zdrowia Globalnego przy Instytucie Badań Międzynarodowych i Rozwoju (IUED) w Genewie, Stany Zjednoczone zainwestowały w szczepionki prawie 2,2 mld dolarów, a Niemcy 1,5 miliarda dolarów ze swoich budżetów. Tuż za nimi plasuje się Wielka Brytania z kwotą 500 milionów dolarów.

W sumie Centrum wymienia inwestycje o wartości 5,9 mld dolarów. 98,12 proc. środków na badania pochodziło ze źródeł publicznych. Centrum podkreśla jednak, że nie ma wystarczających informacji na temat inwestycji firm farmaceutycznych. Ich wkład będzie prawdopodobnie niedostatecznie reprezentowany w zestawieniu - pisze Centrum - podobnie jak inwestycje z krajów, które opracowały lub opracowują własne szczepionki.

Najwięksi beneficjenci

Największymi beneficjentami publicznych środków były firmy takie jak Moderna, Johnson & Johnson, BioNTech/Pfizer, CureVac oraz Uniwersytet Oksfordzki, który pomógł opracować szczepionkę firmy AstraZeneca.

Genewskie Centrum stara się zdobywać informacje o kontraktach produkcyjnych i sprzedażowych, nie są one jednak łatwo dostępne. Na przykład nie było możliwe zdobycie danych dotyczących 71 procent umów. Z udostępnionych danych wynika, że szczepionka BioNTech/Pfizer kosztuje od 6,75 do 23,50 dolarów za dawkę, preparat Moderna kosztuje od 15 do 18 dolarów, a preparat firmy AstraZeneca od 2,50 do 8,00 dolarów. Cena chińskiej szczepionki firmy Sinopharm waha się w przedziale od 18,55 do 35,72 dolarów za dawkę.

(DPA/sier)

