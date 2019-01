Uroczystości w Miejscu Pamięci Buchenwald bez polityków AfD

Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald podała w czwartek (23.01.19) w oficjalnym oświadczeniu, że „przedstawiciele AfD nie powinni brać udziału w uroczystościach w takich miejscach, tak długo, jak długo nie zdystansują się oni w wiarygodny sposób od postaw antydemokratycznych, wrogich prawom człowieka i rewizjonistycznych w tej partii”.

W piątek w Miejscu Pamięci byłego obozu zagłady Buchenwald byli więźniowie oraz przedstawiciele władz landowych Turyngii złożyli okolicznościowe wieńce. W niedzielę obchodzony jest tam Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu poświęcony sześciu milionom zamordowanych Żydów, Sintim i Romom, robotnikom przymusowym oraz innym ofiarom terroru nazistowskiego.

AfD za państwem prawa

Przewodniczący AfD w Niemczech Jörg Meuthen oświadczył, że AfD opowiada się za obecnością Żydów w Niemczech i utożsamia się z liberalno-demokratycznymi zasadami państwa prawa. Dlatego „wstrząsające jest wykorzystywanie teraz tak ważnego wydarzenia, jakim jest dzień pamięci barbarzyńskich zbrodni Holocaustu w Buchenwaldzie do rozgrywek politycznych – powiedział Meuthen.

Landowy klub poselski AfD w Turyngii zareagował ze zdumieniem na oświadczenie fundacji. Przewodniczący Stefan Möller napisał w odpowiedzi: „Przez lata demonstrowaliśmy, jak ważne jest dla nas szczere i nieinstrumentalizowane politycznie uczczenie pamięci ofiar narodowego socjalizmu”. Zarzuca on jednocześnie dyrektorowi Fundacji Miejsc Pamięci Volkhardowi Knigge, „metody mające za cel doprowadzenie do błędnej interpretacji postaw AfD”.

Na początku 2007 r. zakaz wstępu do Miejsca Pamięci w Buchenwaldzie otrzymał szef oddziału AfD w Turyngii Björn Höcke. Wcześniej w swoim wystąpieniu w Dreźnie powiedział on w odniesieniu do Pomnika Pomordowanych Żydów Europy w centrum Berlina: „My Niemcy, jesteśmy jedynym narodem świata, który w sercu swojej stolicy postawił pomnik hańby”.

Bagatelizowanie obrazu historii

W oświadczeniu z czwartku Fundacja Miejsca Pamięci Buchenwald ponownie powołała się na te słowa. Dyrektor fundacji Volkhard Knigge napisał w liście do posłów AfD landtagu w Turyngii, że odnośnie kultury pamięci Höcke wciąż obstaje przy swojej opinii. A wprowadzona dwa lata temu procedura wykluczenia go z AfD została w międzyczasie przez partię wstrzymana. „Kto w ramach AfD nie zwraca się wiarygodny sposób przeciwko takim postawom i łączącym się z tym bagatelizującym obrazem historii, ten popiera je – wynika z listu dyrektora fundacji.

W obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie pod Weimarem zginęło do końca II wojny światowej z powodu kaźni, eksperymentów medycznych, głodu i chorób ponad 56 tys. ludzi. W specjalnym oddziale obozu rozstrzelano 8 tys. jeńców sowieckich. Obóz w Buchenwaldzie był jednym z największych obozów zagłady w Niemczech. Od 1937 do kwietnia 1945 r. do obozu trafiło 270 tys. ludzi z całej Europy.

(DPA/jar)