Urlop w Niemczech. Co trzeba wiedzieć

Osoby podróżujące do Niemiec nie mają łatwego życia. Nie ma bowiem jednej aplikacji czy strony internetowej, na której znaleźć można wszystkie potrzebne informacje. Różne urzędy czy instytucje przekazują różne informacje.

Ale dobra wiadomość jest taka - można znowu podróżować do Niemiec. Po tym, jak koronakryzys sparaliżował turystykę na prawie trzy miesiące, wiele państw europejskich ponownie otworzyło swe granice. Konkretnie oznacza to: kto podróżuje z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii czy państw strefy Schengen do Niemiec, ten nie musi mieć ważnego powodu do tej podróży. Nie musi też poddawać się kwarantannie. Podróżujący mogą też swobodnie poruszać się po całych Niemczech. 21 czerwca zniesiono także obostrzenia dla osób przylatujących samolotem z Hiszpanii.

W niektórych landach (Bawaria, Saksonia, Dolna Saksonia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Szlezwik-Holsztyn) obostrzenia obowiązują jednak podróżnych przybywających ze Szwecji. Z powodu stosunkowo wysokiej liczby nowych zakażeń w tym skandynawskim kraju, osoby takie zobowiązane są poddać się 14-dniowej kwarantannie. Przepis ten stosuje się także do obywateli RFN, którzy na przykład spędzali urlop w Szwecji.

Francja czeka na niemieckich turystów Przejrzyste działanie To tak, jakby nie było blokady granic. Kilka godzin po tym, jak Francja otworzyła ponownie swoje granice dla niemieckich i innych turystów z UE, na przejściu granicznym na Renie między Neuenburg w Badenii-Wirtembergii i Chalampé w Alzacji panuje niewielki ruch. Także na dużych przejściach granicznych nie zauważono dużego napływu podróżujących do popularnych miejscowości wypoczynkowych we Francji.

Francja czeka na niemieckich turystów Samotnie na francuskich autostradach Samotny samochód kempingowy przejeżdża przez punkt poboru opłat autostradowych w pobliżu Belfort w regionie Franche-Comte. Tylko nieliczni niemieccy wczasowicze udali się do Francji w pierwszych dniach zniesienia blokad granicznych.

Francja czeka na niemieckich turystów Nuda i pustki w kawiarniach w Sète 750 km na południe we Francji, w małym portowym miasteczku Sète nad Morzem Śródziemnym, w kawiarniach siedzi tylko garstka gości. Podczas gdy zazwyczaj już od Wielkanocy nad idyllicznym Kanałem Królewskim kłębią się tłumy turystów, w czasach koronakryzysu nieliczni zaglądający do kawiarni mają wolny wybór, przy którym stoliku chcą usiąść.

Francja czeka na niemieckich turystów W masce lub bez W maskach i ewentualnie bez maski. Na ulicach Sète można zobaczyć wszystkie możliwe warianty. W sklepach maski są obowiązkowe, ale nie jest to tak surowo egzekwowane jak w Niemczech. W przeciwieństwie do Paryża i północno-wschodniej Francji, w regionie Langwedocji-Roussillon odnotowano niewiele infekcji i zgonów. Większość ludzi nie czuje się tutaj zagrożona koronawirusem.

Francja czeka na niemieckich turystów „W drogę na bezpieczne południe” Patrice z Nevers w Burgundii to jeden z niewielu urlopowiczów na kempingu dla kamperów przy plaży Le Castellas. Początkowo również w jego rodzinnym regionie było niewiele przypadków Covid-19. Jednak przeniesienie ciężko chorych z regionu Grand Est do szpitali w Burgundii spowodowało gwałtowny wzrost liczby zakażeń, mówi Patrice. I tu na południu Francji czuje się bezpiecznie.

Francja czeka na niemieckich turystów Z nad Renu nad Morze Śródziemne Wśród kilkudziesięciu kemperów z Francji jest tylko jeden z niemieckimi tablicami resjestracyjnymi. Christiane i Erol z bokserką Liną z Duesseldorfu wyruszyli na francuskie wybrzeże Morza Śródziemnego. Ze znalezieniem miejsca dla kempera nie było problemu. Podobnie pod dostatkiem miejsca jest na plaży - nawet dla suki Liny. Normalnie w czerwcu byłoby to niemożliwe. Teraz jest to powód do radości.

Francja czeka na niemieckich turystów Niezliczone plaże, ale niewielu turystów Tam, gdzie zazwyczaj w czerwcu leżaki cieszą się niesłabnącym powodzeniem, a przed lodziarnią ustawiają się długie kolejki, panuje „ziewająca pustka”. Tak długo, jak nie ma wczasowiczów z Niemiec i innych krajów UE, nawet na plaży można bez problemu przestrzegać zasad dotyczących zachowania dystansu. Ale to zmieni się najpóźniej w sierpniu, kiedy cała Francja będzie na wakacjach.

Francja czeka na niemieckich turystów „Najgorszy wiosenny biznes” Nigdy wcześniej Sébastien, właściciel winiarni „Une Bouteille à la mer” nie miał wiosną tak fatalnych obrotów. Od czterech lat, oprócz turystów francuskich, obsługuje również turystów niemieckich i brytyjskich. Zaledwie dwa tygodnie temu pozwolono mu na ponowne otwarcie lokalu. Do tej pory nie ma prawie wcale gości. Ale Sébastien nie stracił jeszcze nadziei na dobry sezon letni.

Francja czeka na niemieckich turystów „Nie boję się” Nany i Bruno prowadzą od 25 lat „Taverne du Port” w porcie w Marsylii. − Na 8 tys. mieszkańców, były tu tylko dwie infekcje − mówi Bruno. Kiedy wprowadzono obostrzenia w związku z pandemią, para była zmuszona zamknąć restaurację. Jednak dalej można było degustować wina. − Niech mi to ktoś wytłumaczy − mówi Nany. Oboje liczą na powrót niemieckich turystów i stosunkowo normalny sezon letni.



Ograniczenia dla podróżujących spoza UE

Surowe ograniczenia nadal obowiązują osoby przybywające do Niemiec z tzw. państw trzecich. Do 30 czerwca osoby takie mogą przyjechać do Niemiec i państw strefy Szengen tylko, jeśli mają ku temu ważny powód.

Po przyjeździe muszą poddać się kwarantannie. Od 1 lipca Komisja Europejska chce jednak złagodzić te zasady i otworzyć granice dla podróżujących z krajów o niskim współczynniku zarażeń koronawirusem.

W odniesieniu do krajów o wysokiej liczbie infekcji obostrzenia pozostaną w mocy.

Informacje na temat zasad podróżowania we wszystkich 27 państwach członkowskich UE znaleźć można także po polsku na specjalnej stronie internetowej Reopen.europa.eu

Oferta turystyczna w Niemczech

Zamki, muzea, miejsca pamięci czy parki rozrywki - większość celów turystycznych jest ponownie dostępna dla zwiedzających, choć częściowo obowiązują pewne restrykcje. W całych Niemczech obowiązuje nakaz ograniczania kontaktów społecznych, zachowywania odległości i stosowania się do zasad higieny. Jak wyglądać ma to w praktyce często decydują władze poszczególnych krajów związkowych. Aktualne informacje na temat przepisów poszczególnych landów można znaleźć na stronach internetowych rządu RFN.

Zamek Neuschwanstein to jeden z ulubionych celów podróży turystycznych do Niemiec

By stosować te przepisy instytucje kulturalne ograniczają na przykład liczbę zwiedzających. W efekcie na przykład zamek Neuschwanstein - jeden z najpopularniejszych celów turystycznych w Niemczech - zwiedzać może na raz dziesięciokrotnie mniej gości niż przed pandemią. Zwiedzanie z przewodnikiem różnych atrakcji turystycznych dozwolone jest tylko w małych grupach. Niektóre muzea, jak na przykład słynne muzea państwowe w Berlinie, w ogólne zrezygnowały z oprowadzania grup. Zwiedzający otrzymują bilet z zaznaczonym przedziałem czasowym. Poza tym w większości muzeów w Niemczech obowiązuje noszenie maseczek, podobnie jak przy zwiedzaniu miasta autobusami wycieczkowymi. Obojętnie czy autobus czy statek wycieczkowy: także i tutaj obowiązuje zasada zachowywania odległości i higieny, oraz - jak w każdym publicznym środku lokomocji - noszenie maseczek. Imprezy masowe (takie jak np. Oktoberfest) czy większe imprezy rozrywkowe są zabronione. Hale koncertowe czy kluby są nadal zamknięte. W wielu miejscowościach nie działają jeszcze kina, teatry czy opery lub wpuszczają bardzo ograniczoną liczbę widzów.

Mniej restrykcji na wolnym powietrzu

Mniej problematyczna jest aktywność na świeżym powietrzu. Niemcy są pod tym względem atrakcyjnym krajem - od plaż na północy po Alpy na południu. Jednak kto chce wędrować, jeździć rowerem czy po prostu wyjść na spacer musi również stosować się do nakazu zachowywania odległości. Także w mniejszych miejscowościach w lokalach gastronomicznych obowiązują surowe przepisy higieniczne. W wielu krajach związkowych goście muszą podawać w lokalach swoje dane personalne - po to, by można było prześledzić ewentualne łańcuchy zarażeń.

Podobne przepisy obowiązują w hotelach, pensjonatach, domach letniskowych czy na kempingach. Są one wprawdzie znowu czynne, ale niektóre kraje związkowe zabraniają korzystania z basenów czy stref wellness. W wielu miejscowościachh goście muszą zrezygnować z hotelowego bufetu śniadaniowegoo.