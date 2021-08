Urlop: Dla milionów Europejczyków to luksus

Urlop w Niemczech: Niemiecki Szlak Winny

Wino z lokalnej winnicy

„Strausswirtschaft” to coś w rodzaju tymczasowego baru z winem. W niektóre dni, zwykle między kwietniem a listopadem, winiarze zapraszają do swoich gospodarstw i podają tam własne wino. I tylko takie. Do tego - proste dania w niewielkich porcjach. Winiarnię z wyszynkiem wina własnej produkcji można rozpoznać po takim znaku jak ten lub po miotle przymocowanej do fasady.