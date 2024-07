Upały. Te miasta nie chronią swoich mieszkańców

Według badania przeprowadzonego przez niemiecką organizację ekologiczną Deutsche Umwelthilfe (DUH) wiele niemieckich miast nie chroni odpowiednio swoich mieszkańców przed upałami. Miasta z najgorszymi wynikami to Ludwigshafen, Heilbronn, Ratyzbona, Wormacja, Moguncja, Ludwigsburg i Ingolstadt. Najlepsze wyniki otrzymały dwa miasta w Nadrenii Północnej-Westfalii – Detmold i Ratingen – oraz Poczdam i Jena.

Czerwone, żółte i zielone

W swoim badaniu DUH przeanalizowała uszczelnienie gruntu i tereny zielone w 190 niemieckich miastach liczących ponad 50 tys. mieszkańców. Czerwoną kartkę przyznano 24 miastom, w których uszczelniono ponad 50 procent powierzchni. W 82 miastach, którym przyznano żółtą kartkę, uszczelniono od 45 do 50 procent powierzchni. Z kolei zieloną kartkę przyznano 84 miastom, w których uszczelniono co najwyżej 45 procent powierzchni.

Według DUH każdego dnia w Niemczech uszczelnia się ponad 50 hektarów gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i transport. W skali rocznej odpowiada to powierzchni miasta Hanower – stolicy Dolnej Saksonii.

Ważne tereny zielone i drzewa

W czasach kryzysu klimatycznego stanowi to ogromne zagrożenie dla zdrowia – alarmuje organizacja i wskazuje, że utrata dużych drzew ma poważne konsekwencje. „Zapewniają one wysoki efekt chłodzenia w mieście. Tereny zielone bez drzew mają efekt chłodzenia około dwa do czterech razy mniejszy niż obszary z drzewami” – pisze DUH.

Dlatego organizacja domaga się, aby niemiecki rząd do ustanowił prawnie wiążący cel, jakim jest zaprzestanie najpóźniej do 2035 roku uszczelniania gruntów. – W czasach kryzysu klimatycznego nasze miasta potrzebują nieuszczelnionych gleb do wsiąkania wody i terenów zielonych do chłodzenia – podkreśla szefowa DUH Barbara Metz. Niemiecki rząd musi teraz podjąć skuteczne środki, takie jak ogólnokrajowe standardy zazieleniania szkolnych placów zabaw – dodała.

(AFP/dom)

