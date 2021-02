Uniwersytet Oksfordzki: Szczepionka AstraZeneca dla dzieci

W tym celu szczepionka szwedzko-brytyjskiego koncernu AstraZeneca ma być testowana na 300 chętnych osobach w wieku od 6 do 17 lat. „To ważne, by sprawdzić, jak dzieci i młodzież reagują na szczepionkę, ponieważ niektóre spośród młodych osób mogłyby skorzystać na szczepieniach" - powiedział Andrew Pollard z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Dodał również, że większość dzieci nie zachoruje z powodu infekcji koronawirusem.

Testy jeszcze w tym miesiącu

Pierwsze testy mają się rozpocząć jeszcze w tym miesiącu. W ramach planowanych badań do 240 osób ma otrzymać szczepionkę, a pozostali placebo.

Szczepionka o nazwie ChAdOx1 nCoV-19 oparta jest o zmodyfikowane wirusy, które w rzeczywistości występują u małp. Od tygodni jest ona stosowana w Wielkiej Brytanii u osób dorosłych. Zastępca głównego doradcy ds. medycznych brytyjskiego rządu, Jonathan Van-Tam, ogłosił niedawno, że obecnie prowadzonych jest kilka równoległych badań mających na celu opracowanie szczepionek dla dzieci.

Niejasna rola dzieci w transmisji koronawirusa

Według stowarzyszenia pediatrycznego Royal College of Paediatrics and Child Health, Covid-19 może również powodować śmierć lub poważne choroby u dzieci. Stwierdzono jednak, że zdarza się to rzadko. Jednak śmiertelność z powodu Covid-19 u dzieci jest znacznie niższa niż u osób starszych. „Istnieją również przesłanki ku temu, by uznać, że prawdopodobieństwo zakażenia u dzieci jest mniejsze”. Ale rola dzieci w transmisji koronawirusa pozostaje niejasna, powiedział Vam-Tam. Nie ma jednoznacznych dowodów na to, że są one bardziej zakaźne niż dorośli.

Fatalne skutki pandemii

Oksfordzki ekspert Rinn Song podkreślił natomiast, że pandemia ma głęboki negatywny wpływ na edukację, rozwój społeczny i równowagę emocjonalną dzieci i młodzieży. „Dlatego istotne jest zbieranie danych na temat bezpieczeństwa i odpowiedzi immunologicznej na naszą szczepionkę w tych grupach wiekowych, aby mogły one, być może w niedalekiej przyszłości, odnieść korzyści z włączenia ich do programów szczepień”.

(DPA/gwo)