Unikają wakacji na plaży, bo wstydzą się własnego ciała

Ponieważ nie czują się dobrze w swoim ciele, wiele osób w Niemczech rezygnuje z wakacji na plaży. Prawie co trzecia kobieta i nieco więcej niż co czwarty mężczyzna unikają takiej sytuacji, jak pokazuje reprezentatywne badanie przeprowadzone przez kasę chorych Pronova BKK. W przeprowadzonej w kwietniu ankiecie online wzięło udział około 1600 kobiet i mężczyzn w wieku od 18 lat. Wynika z niej, że szczególnie kobiety starają się ukrywać nielubiane części ciała. 75 procent pytanych kobiet stwierdziło, że stara się je maskować tak dobrze, jak to możliwe. Wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 47 procent.

Zabiegi upiększające specjalnie przed urlopem

Szczególnie krytyczni wobec siebie są młodzi ludzie. Według danych 71 procent osób w wieku od 18 do 29 lat podejmuje działania specjalnie przed wakacjami, aby zmienić swój wygląd zewnętrzny.

Ponad połowa (53 procent) osób poniżej 30 roku życia jest również otwarta na zabiegi kosmetyczne. Z ankiety wynika, że 18 procent z nich poddało się przed urlopem drobnym zabiegom, takim jak zastrzyki z botoksu. 15 procent osób w tej grupie wiekowej zdecydowało się przed urlopem nawet na większe operacje plastyczne, takie jak liposukcja czy lifting twarzy.

Idealne zdjęcie w mediach społecznościowych

W ocenie Patrizii Thamm, referentki ds. promocji zdrowia w Pronova BKK krytyczna samoocena ma również związek z wpływem mediów społecznościowych. „Pokolenie Z doświadcza znacznej presji, aby odpowiadać ideałom prezentowanym w tych mediach”. Jak wynika z ankiety, połowa osób poniżej 30. roku życia edytuje swoje zdjęcia za każdym razem, zanim pokaże je znajomym lub zamieści w sieci. To zniekształca postrzeganie siebie, krytykuje ekspertka ds. zdrowia. „Brakuje wystarczającej edukacji i akceptacji dla różnorodnego wyglądu”.

Młodzi krytyczni nie tylko wobec siebie

Zgodnie z wynikami 43 procent osób poniżej 30. roku życia uważa również, że grubsze osoby nie powinny pokazywać się w bikini, kostiumie kąpielowym lub kąpielówkach.

Pogląd ten podziela 32 procent całej populacji. Osoby odczuwające z powodu swojego ciała mogą być coraz bardziej niezadowolone z siebie i swojego wyglądu, a także wewnętrznie akceptować dyskryminację, ostrzega ekspertka ds. zdrowia Thamm.

I dodaje: „Emocjonalne samopoczucie zawstydzonej osoby pogarsza się i może prowadzić do niskiej samooceny, nastrojów depresyjnych, niepokoju, a nawet tendencji samobójczych”. Każdy powinien bardziej skupić się na sobie, zamiast redukować innych wyłącznie do ich wyglądu.

