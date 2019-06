UNICEF: Szwecja krajem najbardziej przyjaznym rodzinom

Za wiodącą w rankingu Szwecją uplasowały się w badaniu Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) Norwegia, Islandia, Estonia i Portugalia. Na ostatnich miejscach wylądowały Szwajcaria, Grecja, Cypr, Wielka Brytania i Irlandia.

– Potrzebujemy rządów, które wspierają rodziców w tworzeniu warunków umożliwiających opiekę nad małymi dziećmi – upomniała dyrektor generalny UNICEF Henrietta Fore. Organizacja preferuje co najmniej sześciomiesięczny płatny urlop rodzicielski i powszechny, oferowany w przystępnej cenie dostęp do wysokiej jakości opieki nad dziećmi, od chwili urodzenia do rozpoczęcia przez dziecko szkoły podstawowej.

Badanie porównujące „stopień przyjazności” polityki danego kraju dla rodzin opierało się na danych z 2016 roku, a uwzględniło 41 najbogatszych państw OECD. Podstawą badania była m.in. długość pełnopłatnego urlopu rodzicielskiego, a także długość płatnego urlopu ojcowskiego. Autorzy raportu obserwowali też oferty opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia oraz nieco starszych – od trzech do sześciu lat.

Jedna trzecia urlopu rodzinnego dla ojca

Szwecja oferuje rodzicom 35 tygodni pełnopłatnego urlopu rodzicielskiego. Około jedenastu tygodni płatnego urlopu mogą wziąć ojcowie, a mniej więcej połowa maluchów do trzech lat uczęszcza do placówek opieki nad dziećmi. W przypadku dzieci między trzecim a szóstym rokiem życia jest to 97 procent z nich.

W Niemczech rodzice mają do dyspozycji 43 tygodni urlopu rodzinnego, w tym 5,7 tygodni dla ojca. Jedna trzecia rodziców dzieci do trzech lat regularnie korzysta z pomocy placówek opiekuńczych. Do przedszkoli chodzi 92 procent dzieci od trzech do sześciu lat.

Matkom najdłuższy urlop oferuje Estonia – 85 tygodni, potem Węgry (72 tygodni) i Bułgaria (61 tygodni). Polska z 42 tygodniami plasuje się tu na 13 miejscu.

Jedynym państwem spośród poddanych analizie UNICEF jest USA, w którym żadne przepisy nie regulują długości płatnego urlopu rodzinnego.

(kna, dpa / stas)