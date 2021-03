UNICEF: 168 mln dzieci bez szkoły przez pandemię

Z powodu ograniczeń wywołanych pandemią koronawirusa, na całym świecie z edukacji szkolnej nie może korzystać, już od niemal roku, 168 milionów dzieci – poinformował Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. 214 milionom przepadło ponad trzy czwarte zajęć.

Dyrektor wykonawcza Funduszu Henrietta Fore powiedziała, że z powodu globalnego lockdownu mamy do czynienia z katastrofalnym kryzysem edukacyjnym.

14 krajów w kompletnym lockdownie

Z raportu zatytułowanego „Covid-19 i zamykanie szkół. Rok bez szkoły” wynika, że 14 państw znajduje się w kompletnym lockdownie niemal nieprzerwanie od roku. Większość z nich to kraje Ameryki Łacińskiej, w których naliczono prawie 98 milionów uczniów. Spośród tych 14 krajów najdłużej szkoły były zamknięte w Panamie. Na kolejnych miejscach są Salwador, Bangladesz i Boliwia.

Henrietta Fore z UNICEF

Autorzy raportu zwracają uwagę, że uczestnictwo w edukacji szkolnej to nie tylko przyswajanie wiedzy. W szkołach dzieci nabywają kompetencje socjalne poprzez kontakt z rówieśnikami, mogą liczyć na wsparcie, opiekę lekarską, szczepienia i ciepły posiłek. Zdaniem UNICEF-u dzieci, które nie mogą korzystać z nauki zdalnej i dzieci żyjące w najgorszych warunkach, są najmocniej narażone na to, że już nigdy nie wrócą do szkół. W konsekwencji mogą być zmuszane do pracy, a w przypadku dziewcząt do przymusowych małżeństw.

– Dzieci, które i tak są w najgorszej sytuacji, płacą najwyższą cenę – powiedziała Henrietta Fore. Jak dodała, nie można zaniechać starań, aby umożliwić dalszą naukę w szkołach. Szybkie otwarcie zamkniętych szkół powinno być, jej zdaniem, priorytetem.

Instalacja UNICEFU w Nowym Jorku

Aby zwrócić uwagę na kryzys edukacyjny UNICEF przedstawił w Nowym Jorku instalację „Pandemic Classrom”, czyli pandemiczna klasa. To 168 pustych biurek, każde symbolizuje jeden milion dzieci, które od roku nie mogą się uczyć. Przy każdym biurku wisi pusty plecak. – Trzyma miejsce dla odsuniętego na bok potencjału każdego dziecka – tłumaczyła dyrektor wykonawcza Funduszu.

(DPA, KNA/szym)

