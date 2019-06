Unia Europejska walczy z antysemitami

Składająca się z międzynarodowych ekspertów i urzędników grupa robocza, powołana została przez Komisję Europejską w odpowiedzi na ostatnie doniesienia o rosnącej w UE fali antysemityzmu. Ma dopilnować, żeby kraje członkowskie, zgodnie z zaleceniami Rady, do 2020 r. wprowadziły w życie skuteczną strategię walki z antysemityzmem. Zwłaszcza, że 6 grudnia ubiegłego roku wszystkie kraje Wspólnoty jednogłośnie przyjęły deklarację, w której zobowiązały się m.in. zapewnić bezpieczeństwo społeczności żydowskiej i walczyć z wszelkimi formami antysemityzmu, w tym z treściami negującymi Holokaust oraz antysemickimi przekazami w mediach społecznościowych.

Antysemityzm jak ksenofobia

Antysemityzm ma być w krajach UE zwalczany podobnie jak rasizm, ksenofobia, terroryzm czy skrajny ekstremizm. I tak samo poważnie traktowany. – Komisja Europejska chce wspólnie z krajami Wspólnoty walczyć z nasilającym się antysemityzmem, z próbami negowania Holokaustu oraz zagwarantować europejskim Żydom, że mają pełną ochronę i wsparcie ze strony swoich krajowych władz. Nowa grupa robocza będzie pilnować, żeby państwa członkowskie dotrzymały obietnic złożonych w Radzie. Wspomoże też kraje UE w koordynowaniu ich działań, tak żeby były skuteczniejsze – powiedziała Vera Jourova, komisarz UE ds. sprawiedliwości, konsumentów i równości płci, otwierając w czwartek, 20 czerwca, pierwsze spotkanie grupy.

W skład unijnej grupy weszli m.in. przedstawiciele krajowych ministerstw edukacji i spraw wewnętrznych, konsultanci ds. zwalczania antysemityzmu (jeżeli dane państwo posiada takie stanowisko), urzędnicy UE i przedstawiciele krajowych biur przy UE. – Zaprosiliśmy ponadto po jednym przedstawicielu społeczności żydowskiej z każdego kraju UE, żeby zapewnić w ten sposób dialog pomiędzy mniejszością a urzędnikami państwowymi – mówi w rozmowie z Deutsche Welle jedna z unijnych urzędniczek.

Dotychczas zaplanowano trzy spotkania grupy – dwa odbędą się jeszcze w tym roku, kolejne – na początku przyszłego. Pierwsze spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu Żydów w UE.

Coraz niebezpieczniej

A z bezpieczeństwem, jak się okazuje, nie jest najlepiej. Z opublikowanego pod koniec 2018 roku raportu przygotowanego przez unijną Agencję Praw Podstawowych (FRA) wynika, że 9 na 10 europejskich Żydów zauważyło w ostatnich kilku latach silny wzrost tendencji antysemickich. Co drugi boi się wyzwisk i pobicia. Co trzeci faktycznie w ubiegłym roku padł ofiarą dyskryminacji ze względu na swoje pochodzenie. Może więc nic dziwnego w tym, że już co czwarty myśli o emigracji. Z raportu wynika, że najsilniej wzrost antysemityzmu odczuwają Żydzi mieszkający w Belgii, Francji, Niemczech, Polsce i Szwecji.

Polscy Żydzi przyznają, że z antysemityzmem spotykają się przede wszystkim w internecie (ok. 90 proc.), głównie w mediach społecznościowych. Najczęściej padające tam stwierdzenia to: „Izraelici zachowują się jak naziści”, „Żydzi wykorzystują Holokaust, żeby osiągnąć korzyści” albo „Żydzi mają zbyt wiele władzy w państwie”. Wielu badanych wskazywało, że z antysemityzmem spotykają się także w przestrzeni publicznej np. obserwując dewastację żydowskich cmentarzy czy obraźliwe graffiti. Żydowski Instytut Historyczny w Polsce opublikował na swojej stronie artykuł dr Heleny Datner „Antysemityzm w polskich badaniach ankietowych”, w którym autorka pisze, że 48 proc. Polaków (dane na 2017 r.) zgadza się ze stwierdzeniem, że to „Żydzi rozpowszechniają pogląd, że Polacy są antysemitami”, 64 proc. wierzy, że „Żydzi chcą zdobyć od Polaków odszkodowanie za coś, co w rzeczywistości zrobili Niemcy”, a 63 proc. denerwuje się „gdy ciągle mówi się o zbrodniach popełnionych przez Polaków na Żydach”.

Unia się stara

Nowa grupa robocza to kolejny krok ze strony Unii w celu przeciwdziałania antysemityzmowi. Wcześniej UE nawiązała stałą współpracę z Międzynarodowym Sojuszem na Rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA), który przygotował międzynarodową definicję antysemityzmu jako „określonego sposobu postrzegania Żydów, który może się wyrazić w nienawiści do nich…”. W 2015 r. powołany został unijny koordynator ds. walki z antysemityzmem. Rok później w walkę zaangażowano także firmy internetowe. W ramach porozumienia z Komisją Europejską koncerny, takie jak Facebook Twitter, Youtube, Instagram i Google +, podpisały kodeks postępowania, w ramach którego zobowiązały się usuwać ze swoich stron w ciągu 24 godzin mowę nienawiści, w tym treści antysemickie.

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na facebooku! >>