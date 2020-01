Unia Europejska będzie debatować nad zniesieniem jedno- i dwucentówek

W środę (29.01.2020) na posiedzeniu Komisji Europejskiej będzie rozważane zniesienie produkcji monet o nominale jednego i dwóch centów w całej Unii Europejskiej. Włochy i Irlandia już kilka lat temu zaprzestały produkcji tych monet.

Coroczna ankieta przeprowadzana przez Komisję dowiodła, że „w żadnym państwie unijnym z walutą euro nie ma większości, która opowiadałaby się za zachowaniem monet o najmniejszym nominale”, a zniesienie produkcji tych monet oznaczałoby duże oszczędności w budżecie.

Olivier Krischer z klubu poselskiego Zielonych w Bundestagu uważa, że taką debatę należało rozpocząć już kilka lat temu. – Monety o nominale jednego i dwóch centów powodują ogromne straty zasobów cennych metali. Niemiecki Bank Federalny produkuje każdego roku miliard takich monet, które co rusz znikają gdzieś w szufladach.

Niemieckie ministerstwo finansów podkreśla także, że koszt produkcji jednocentówki przekracza ich nominalną wartość. Konkretnej kwoty jednak nie podaje. Oliver Kirscher wycenia produkcję jednocentówki na 1,65 centa.

W latach 2016-2018 w samych Niemczech wyprodukowano 1,44 mld jednocentówek i 1,35 mld dwucentówek. Do tego zużyto siedem tysięcy ton stali i 415 ton miedzi.

Według danych Europejskiego Banku Centralnego do grudnia 2019 roku w obieg strefy euro wprowadzono aż 36,7 mld monet o nominale jednego centa i 28,2 mld dwucentówek. Tym samym stanowią one połowę wszystkich znajdujących się w obiegu monet do wartości dwóch euro.

dpa/horb

