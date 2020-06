UNHCR: Liczba uchodźców na świecie osiągnęła w ubiegłym roku rekordowy poziom

Liczba uchodźców na świecie stale wzrasta. Pod koniec ubiegłego roku około jednego procenta światowej populacji opuściło swoją ojczyznę z powodu wojen, przemocy, konfliktów i obawy przed prześladowaniami. Zdaniem wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców (UNHCR) Filippo Grandiego, koronakryzys i związane z nim zubożenie narodów nim dotkniętych zwiększy liczbę uchodźców napływających do Europy. W ubiegłym roku liczba uchodźców na świecie osiągnęła rekordowy poziom 79,5 mln.

Rekord w historii UNHCR

To największa liczba uchodźców w prawie 70-letniej historii UNHCR. Od 2010 do 2019 roku uległa niemal podwojeniu, z 40 do 79,5 mln osób. Co gorsza, wzrost liczby uchodźców jest coraz szybszy. Wynika to między innymi z zaliczenia Wenezueli do kategorii państw dotkniętych kryzysem uchodźczym. Poza tym utrata wielu miejsc pracy wskutek koronakryzysu przyczynia się do pogłębienia tego zjawiska, na co zwrócił uwagę komisarz Grandi.

Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi

Drugim, ważnym powodem pogłębiania się kryzysu uchodźczego na świecie jest brak skutecznych rozwiązań utrzymujących się nadal konfliktów. O ile w latach 90. ubiegłego wieku do swej ojczyzny powracało przeciętnie 1,5 mln uchodźców rocznie, o tyle w ubiegłym dziesięcioleciu było ich tylko niespełna 400 tysięcy.

"Jest to dowodem na pojawianie się wciąż nowych konfliktów i ich trwałość, i bezradność wspólnoty międzynarodowej", oświadczył Grandi. UNHCR może troszczyć się tylko o humanitarne skutki konfliktów międzynarodowych i pomagać uchodźcom w powrocie do ich ojczyzny, gdy staje się to możliwe.

Niemcy na piątym miejscu na liście państw przyjmujących najwięcej uchodźców

Liczba uchodźców przebywających poza granicami swojego kraju (26 mln) pozostaje w zasadzie na stałym poziomie. Zwiększyła się za to ich liczba w obrębie kraju pochodzenia z 41,3 mln pod koniec 2018 roku do 45,7 mln w roku ubiegłym. Wzrosła także liczba osób ubiegających sie o azyl 2 3,5 do 4,2 miliona. Pod koniec 2019 roku trzy czwarte wszystkich uchodźców przebywało w pobliżu swojego rodzinnego kraju.

Afgańscy uchodźcy w Iranie

Do Europy trafiło mniej niż 10 procent uchodźców, którzy opuścili rodzinne strony. Niemcy, w których przebywa obecnie 1,1 mln uchodźców, są na piątym miejscu na liście państw, które przyjęły ich najwięcej za Turcją, Kolumbią, Pakistanem i Ugandą. Poza tym w Niemczech przebywa dodatkowo 309 tys. osób ubiegających się w nich o azyl polityczny, których status nie został jeszcze rozstrzygnięty. Niemiecki minister ds. współpracy gospodarczej i rozwoju Gerd Mueller zwrócił uwagę, że uchodźcy należą do najbardziej poszkodowanych w koronakryzysie, ponieważ nie mogą osiągnąć swojego kraju docelowego, na czym zarabiają przemytnicy ludzi, i przebywają w obozach, nierzadko w katastrofalnych wręcz warunkach.

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na Facebooku! >>

Wzrost międzynarodowej solidarności

Koronakryzys spowodował jednak także wzrost międzynarodowej solidarności, powiedział wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców Filippo Grandi. Państwa przyjmujące uchodźców w dużym stopniu zadbały o stan ich zdrowia, a apele do społeczeństwa o datki dla nich odniosły pożądany skutek. W tym roku UNHCR zebrał do tej pory 15 procent więcej pieniędzy i datków rzeczowych niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

DPA/jak