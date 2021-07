UNESCO: 34 nowe miejsca na Liście Światowego Dziedzictwa

Najwspanialsze uzdrowiska Europy

Bad Ems, Niemcy

Tak samo ważne jak dbanie o zdrowie jest sprawianie sobie przyjemności. Pragnienie to doprowadziło pod koniec XIX wieku do powstania nowej formy turystyki. Przedstawiciele wyższych stanów przemierzali Europę spędzając często tygodnie w jednym miejscu. Dostosowując się do ich potrzeb powstały wielki kurorty, parki i hotele. Tak jak ten nad rzeką Lahn w Bad Ems w Nadrenii-Palatynacie.