Ultraszybkie ładowanie na stacjach Aral i więcej ładowarek

Największa niemiecka sieć stacji benzynowych Aral chce do 2030 roku ponad 10 razy zwiększyć liczbę swoich ultraszybkich punktów ładowania o mocy co najmniej 150 kW. Obecna sieć ponad 1,7 tys. punktów powinna do roku 2025 wzrosnąć do 5 tys., a do 2030 – do 20 tys., jak ogłosił w Bochum właściciel sieci BP Europa. Warunkiem jest dalsze przyspieszenie przez władze tempa zatwierdzania i dostępu do sieci. Planowane są również m.in. specjalne rozwiązania dla elektrycznych ciężarówek.

W wywiadzie dla agencji DPA szef BP Europe Patrick Wendeler skarżył się, że proces rozbudowy sieci ładowarek często trwał zbyt długo. – Obecnie istnieje dwucyfrowa liczba lokalizacji, które mogłyby zostać uruchomione, ale nadal muszą poczekać na połączenia sieciowe lub zatwierdzenia.

W zależności od landu i regionalnego dostawcy energii procedury zatwierdzania są inne i bardziej złożone: – W niektórych przypadkach na zatwierdzenie czekamy nawet dwa lata – powiedział Patrick Wendeler.

Niemcy: już ponad 100 tys. ładowarek

Według Federalnego Stowarzyszenia Przemysłu Energetycznego i Wodnego na początku lipca w Niemczech działało prawie 101 tys. publicznych punktów ładowania samochodów elektrycznych, z czego około 10,3 tys. to punkty ultraszybkiego ładowania, czyli 150 kW lub więcej.

Według Federalnej Agencji ds. Sieci publicznie dostępne ładowarki oferuje w Niemczech prawie 6,5 tys. różnych operatorów. Dostawcy energii EnBW, Eon i EWE, a także producent samochodów elektrycznych Tesla obsługują po kilka tysięcy takich punktów.

Oprócz planów ws. ładowarek BP ogłosił w środę (13.09.2023) kluczowe punkty przekształcenia swojej niemieckiej spółki zależnej w „zintegrowaną spółkę energetyczną”. Produkcja i sprzedaż produktów ropopochodnych mają nadal stanowić trzon jej działalności, ale będzie on uzupełniany o działalność związaną z niższą emisją CO2.

BP: 10 mld euro inwestycji do 2030 r.

Do końca 2030 roku BP ma zainwestować w Niemczech 10 mld euro. Oprócz dalszej rozbudowy infrastruktury ładowania będą to inwestycje m.in. w biznes wodorowy, rozwój projektów morskiej energetyki wiatrowej oraz produkcję biopaliw i bardziej zrównoważonego paliwa lotniczego. Dwie rafinerie BP w Lingen i Gelsenkirchen będą w dalszym ciągu dostarczać paliwo, olej opałowy i produkty chemiczne, zwiększając jednak produkcję związaną z niższą emisją CO2.

„Niemcy są dla BP głównym rynkiem” – stwierdził w oświadczeniu szef BP Bernard Looney, dodając, że plany łączenia różnych produktów mają wesprzeć cele energetycznie Niemiec.

BP Europe to część aktywnej na całym świecie Grupy BP. Na koniec 2022 roku firma zatrudniała około 9050 osób w Niemczech, Belgii, Holandii, Austrii, Polsce, Szwajcarii i na Węgrzech, w tym około 3850 w samych Niemczech.

(DPA/mar)

