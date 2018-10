Ulgi podatkowe i podwyżka dodatku na dzieci w Niemczech. "Kindergeld"

Niemiecki rząd planuje odciążyć rodziny wychowujące dzieci - wynika z procedowanego obecnie projektu ustawy. Mowa jest w nim o podwyższeniu od 1 stycznia 2019 kwoty wolnej od podatku na każde dziecko o 192 euro do 7620 euro. O kolejne 192 euro kwota ta wzrośnie od 1 stycznia 2020.

Oprócz tego od lipca 2019 o 10 euro podwyższony ma zostać dodatek na dzieci (odpowiednik polskiego 500+). W Niemczech zasiłek przysługuje już pierwszemu dziecku i wynosi obecnie 194 euro na pierwsze i drugie dziecko, 200 euro na trzecie dziecko i na każde kolejne dziecko po 225 euro.

Zasiłek ten wypłacany jest bez względu na obywatelstwo i wysokość dochodów rodziców. Świadczenie to obejmuje dzieci do osiemnastego roku życia, jednak prawo do zasiłku przedłuża się wraz z podjęciem przez nie dalszego kształcenia do maksymalnie dwudziestego piątego roku życia.

Kolejna podwyżka dodatku na dzieci planowana jest na styczeń 2021 roku.

(DPA/du)