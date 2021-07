Ulewy w Niemczech. Duże szkody

W wielu miastach na wschodzie, południu i zachodzie Niemiec obfite opady deszczu zalewają ulice, piwnice domów, prowadzą do osunięć ziemi i powalonych drzew.

Najbardziej dotknięta jest Nadrenia Północna-Westfalia w zachodniej części Niemiec. W jednym z miast w tym landzie – Hagen – konieczna była ewakuacja domu spokojnej starości, a cztery dzielnice miasta były częściowo niedostępne. W całym mieście poproszono rodziców, aby nie posyłali swoich dzieci do przedszkoli. Władze chciały w ten sposób ograniczyć ruch w mieście. Woda uszkodziła też niektóre przedszkola.

Ulewne deszcze w Hagen (Nadrenia Północna-Westfalia)

Ulewne deszcze doprowadziły w Hagen do zalania ulic i piwnic. W nocy do straży pożarnej wpłynęły setki zgłoszeń alarmowych. Błoto zostało spłukane ze zboczy, a wiele dróg było nieprzejezdnych. W mieście spadło w ciągu kilku godzin tyle deszczu, ile zwykle w przeciągu dwóch miesięcy.

Również w innych miastach Nadrenii Północnej-Westfalii straż pożarna jest nieprzerwanie w akcji. Setki zgłoszeń odnotowano w Duesseldorfie. W powiecie Maerkischer Kreis policja poinformowała o nieprzejezdnych drogach i wdzierającej się do budynków wodzie po pęknięciu tamy w Iserlohn.

W Altenie w regionie Sauerland straż pożarna zgłosiła kilka przypadków osunięcia się ziemi.

W Altenie straż pożarna zgłosiła kilka przypadków osunięcia się ziemi

Niebezpieczne masy wody

W saksońskim mieście Joehstadt w Rudawach nadal nie odnaleziono mężczyzny, którego we wtorek (13.7.21) porwały masy wody. Według policji mieszkańcy dzielnicy Steinbach próbowali zabezpieczyć swoje działki przed rzeką, która wylała z brzegów. Wszelkie próby ratowania mężczyzny przez sąsiadów nie powiodły się.

Do podobnej tragedii doszło w poniedziałek w Badenii-Wirtembergii. 81-letni mężczyzna podczas prac przy domu wpadł do rzeki Jagst, która wylała. Również jego nie odnaleziono do tej pory.

Joehstadt w Rudawach: poszukiwania mężczyzny

Udało się z kolei uratować kobietę w Mettmann koło Duesseldorfu, która została poważnie zraniona przez powalone drzewo i mogła utonąć. Jeden z jej współpracowników był w stanie utrzymać głowę kobiety nad wodą, aż do czasu, kiedy strażacy uwolnili kobietę spod drzewa.

Ulewy na południu

Z powodu ulewnych deszczy w bawarskim powiecie Hof władze ogłosiły we wtorek wieczorem stan klęski żywiołowej. Po paru godzinach sytuacja uległa poprawie, ale służby długo jeszcze były zajęte usuwaniem szkód. Rzecznik straży pożarnej był zaskoczony intensywnością opadów. Przyznał, że od lat nie doświadczył tak ekstremalnych ulew. Według niemieckich służb meteorologicznych w ciągu dwunastu godzin spadło na metr kwadratowy do 80 litrów wody.

Intensywne opady deszczu nawiedziły również Badenię-Wirtembergię. W Mannheim i okolicach woda była przyczyną powalenia drzew i zalania ulic. Uszkodzone zostały zaparkowane pojazdy, ale nikt nie doznał obrażeń.

Meteorolodzy przewidują opady deszczu, częściowo intensywne, co najmniej do piątku. W nocy i w czwartek spodziewane są kolejne burze z ulewnym deszczem m.in. na południu Nadrenii Północnej-Westfalii, w Nadrenii-Palatynacie, Badenii-Wirtembergii oraz w Kraju Saary.

(DPA, AFP/dom)